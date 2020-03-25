«Если у вас острая боль, приходите»: Стало известно, как будут работать частные клиники и стоматологии в Санкт-Петербурге во время карантина по коронавирусу

Плановые осмотры, вакцинация и диспансеризация в Петербурге временно отменены постановлением главного санитарного врача города. О том, как во время карантина по коронавирусу будут работать не бюджетные медучреждения - рассказал директор «Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга».

- Частные клиники Санкт-Петербурга но время карантина по коронавирусу в Санкт-Петербурге будут оказывать только внеплановую медицинскую помощь, - пояснил Александр Солонин. - Если человеку требуется консультация врача по состоянию здоровья.

По словам Александра Солонина, точно по такому же принципу будут работать и частные стоматологии Петербурга. Там объясняют, что если у человека из-за кариеса болит зуб, то его вылечат и поставят пломбу, сделав соответствующую запись о болезненных ощущениях.

- Частные стоматологические клиники работают. И если у человека, условно говоря, болит зуб, то ему будет оказана помощь. Это внеплановое обращение пациента, - уточнил Солонин. - Цель запрета планового обращения - сокращение контактов, чтобы прервать цепочку распространения вируса. Глобально этот запрет ограничивает доступ в медицинские организации. Это мы понимаем и согласны, что нужно сократить количество контактов. Но ограничения не должны негативным образом влиять на возможность получить медицинскую помощь. Частные клиники сегодня берут на себя большой объем и снимают избыточную нагрузку с государственных поликлиник и больниц.

Также в частных клиниках нам пояснили, что если плановый осмотр был оплачен заранее, то с клиентом будут индивидуально решать – вернуть деньги или перенести дату осмотра.