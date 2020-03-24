2020-03-24T19:12:10+03:00
Общество

Все стоматологические клиники Петербурга перестанут принимать пациентов из-за коронавируса

Работать будут только дежурные врачи
Петр КИБЕР
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Все стоматологии Петербурга перестают принимать пациентов до 30 апреля.Все стоматологии Петербурга перестают принимать пациентов до 30 апреля.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Все стоматологические клиники, как, впрочем, и другие лечебные заведения Санкт-Петербурга перестают принимать плановых пациентов. Это сделано ради нераспространения коронавируса в городе. Попасть на прием к врачу можно будет только в экстренных случаях. Например с острой болью к дежурному.

- Ввести до 30 апреля запрет на плановую госпитализацию, диспансеризацию, профилактические осмотры, вакцинацию детей и взрослых, восстановительное и санаторно-курортное лечение, - говорится в постановлении главного санитарного врача Санкт-Петербурга, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Другими словами, врачи будут принимать только «по скорой» или в крайних случаях. Причем речь идет не только о государственных клиниках, но и о частных заведениях, которых в области стоматологии очень много.

Это делается для того, чтобы горожане не заразились от врачей или сами не заразили их. Пока никто не может гарантировать, что в Петербурге выявлены все носители коронавируса, население просят сидеть дома и меньше контактировать друг с другом.

Соблюдать запрет и в интересах самих медиков. Если пациент заболеет у них, то ответственность предусмотрена вплоть до уголовной.

Напомним, что врача частной клиники из Петербурга обвинили в угрозе передачи коронавируса коллегам и клиентам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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