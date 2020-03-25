Нерабочая неделя - подарок судьбы: Эксперты рассказали, что изменится в жизни петербуржцев в ближайшее время

Обращение Владимира Путина 25 марта, направленное на введение мер по борьбе с коронавирусом, не оставило равнодушным ни одного жителя страны. Однако у петербуржцев, как и у всех россиян, возникло множество вопросов по поводу того, какой будет нерабочая неделя в Санкт-Петербурге с 28 марта по 5 апреля 2020 года да и вообще ближайшие месяцы. «Комсомолка» собрала мнения экспертов из различных областей, чтобы ответить на самые актуальные из них. Например, как в городе будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года, где получить дополнительно 5 тысяч рублей пособий на детей в Санкт-Петербурге.

НЕРАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ – ДЛЯ СБЛИЖЕНИЯ С РОДНЫМИ

Психоаналитик и кандидат социологических наук Людмила Полянская советует правильно воспринять ситуацию, нерабочую неделю в Санкт-Петербурге с 28 марта по 5 апреля. Эксперт считает, что многие жители Северной столицы не привыкли к спокойному ритму жизни, что может привести к повышенной тревожности.

- Если мы ни в чем не задействуем себя, нам становится плохо — мы считаем, что жизнь проходит мимо, мы ничего не успеваем и так далее. Это проблема не последнего времени, она существует уже как минимум несколько десятилетий, - объясняет психоаналитик.

По словам Людмилы Полянской, полученные дополнительные выходные нужно максимально использовать с пользой для себя и, что особенно важно, для своих близких.

- Вспомните, что вы давно хотели сделать, но постоянно откладывали. Возможно, вы хотели прочесть какую-то книгу или посмотреть какой-нибудь фильм? Воспринимайте нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля 2020 года как подарок судьбы, а не как заточение в четырех стенах, – советует психоаналитик. – Другой очень важный момент — наверное, нужно за несколько дней, которые у нас остались до выходных, научиться более чутко понимать друг друга. В первую очередь это касается тех, кто живет в больших семьях. Помните: любому человеку время от времени нужно побыть в одиночестве. Это совершенно нормально. В противном случае неизбежно будут возникать конфликты — и порой очень тяжелые.

Не было времени добраться до любимой книги? Сделайте это в неожиданно свалившуюся на нас нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля.Фото: Олег ЗОЛОТО

Что касается круглосуточного информационного шума на тему коронавируса, то эксперт призывает смириться с этим ради собственной безопасности.

ПРИБАВКА К МАТКАПИТАЛУ НЕ ЛИШНЯЯ

Президент предложил помочь семьям с детьми в ближайшие три месяца. Для этого, в Санкт-Петербурге в том числе, будут выплачивать пособия - дополнительно можно получить ежемесячно по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет включительно.

Мама четверых детей из Петербурга Оксана Морозова уверена, что такая поддержка особенно удобна для родителей, чьи малыши еще не посещают детский сад.

- Эти деньги, конечно, лишними не будут, - отмечает многодетная мать. – Но нужно сначала понять, как их собираются выплачивать. Если речь идет о какой-то части материнского капитала, которую можно будет получить досрочно и безо всяких справок, то это одно. Мы, например, наш материнский капитал уже использовали, так что для нас это будет не актуально. Если же какие-то деньги дадут сверх того, что уже положено - тогда, конечно, это будет очень неплохим подспорьем. Так что поживем - увидим.

Мамочки смогут получить дополнительные пособия на детей до трех лет.Фото: Артем КИЛЬКИН

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА

В Смольном и ранее предлагали установить налоговые льготы для представителей малого и среднего бизнеса в Петербурге. Заказы и выручка компаний сходят на нет из-за ограничений по коронавирусу. Председатель Союза малых предприятий Петербурга Владимир Меньшиков уверен, что «налоговые каникулы», предложенные президентом, это очень важная мера, но ее все же недостаточно.

- Малому бизнесу приходится очень нелегко. В первую очередь сейчас страдают туризм, общественное питание и все компании, связанные со спортом, досугом и культурой. По сути, мы уже не ведем речь о том, чтобы пережить кризис, вызванный коронавирусом и прочими бедами, без потерь — мы лишь пытаемся сделать так, чтобы эти потери были не слишком большими. Безусловно, будут у нас и банкротства и разорившиеся предприятия. Вопрос только в том, сколько их будет — мало или много. И в том, не откатятся ли те, кто останется, на уровень конца 1980-х — начала 1990-х годов, - высказывает мнение Меньшиков.

По словам эксперта, городской бизнес сейчас в нетерпении ждет, какие именно меры поддержки стоит ждать от региональных властей.

- В первую очередь, конечно, хотелось бы добиться снижения арендной платы — особенно в тех отраслях, деятельность которых сейчас приостановлена, – надеется Владимир Меньшиков. – Еще неплохо было бы обнулить коммунальные услуги — например, в фитнес-центрах, которые занимают, как правило, большие помещения и платят очень высокую коммуналку. Три недели простоя — и оплатить ее уже не получится.

Фитнес-клубы и бассейны в Петербурге вынуждены закрыться с 26 марта. Бизнесмены просят налоговые послабления.Фото: Олег ЗОЛОТО

Впрочем, по некоторым мнениям, кризиса ждать пока не приходится. Александр Ходачек, президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Петербурге, оценивает влияние коронавируса лишь как определенные колебания на экономическом рынке.

- Налоговые послабления для предприятий – это результат многочисленных обращений и представителей сферы услуг, и общепита, и туристического бизнеса. В частности, мораторий на уплату налогов, невзимание коммунальных платежей и арендных ставок, там, где, это принадлежит муниципальным и региональным органам власти. Но пока преждевременно оценивать меры Владимира Путина, - рассуждает президент ВШЭ.

ПЕРЕНОС ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ – ФОРС-МАЖОР

Политолог Александр Конфисахор не советует искать политических мотивов в переносе голосования по поправкам в Конституцию РФ с 22 апреля на неизвестный срок. Эксперт считает, что власти грамотно поступили, решив не рисковать жителями страны. Не будь пандемии, голосование точно провели бы.

- Перенос голосования за принятие поправок в Конституцию связан с форс-мажором, причина которому – коронавирус. Потому что масштабы эпидемии в стране вряд ли кто-то знает, а официальные цифры наверняка сильно отличаются от реальности, - объясняет политолог Конфисахор. – Почему-то гнали с самого начала: внесение поправок, внесение изменений, Госдума, Совет Федерации, субъекты, подписание президентом. Гнали максимально, чтобы обеспечить релятивность («абсолютность». – Прим. ред.). Теперь перенос, наоборот, с политической точки зрения, мешает выполнению задачи. Потому он может свидетельствовать о том, что ситуация с коронавирусом намного сложнее, чем нам говорят официально.

Конфисахор не советует искать политических мотивов в переносе голосования по поправкам в Конституцию РФ с 22 апреля на неизвестный срок.Фото: Артем КИЛЬКИН

НЕОДНОЗНАЧНЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ

Генеральный директор лиги защиты должников Сергей Крылов склонен двояко оценивать предложенные Владимиром Путиным отсрочки по кредитам. По его словам, заемщики от этого только выиграют, а вот банки будут горевать.

- На банковской сфере это, конечно, отразится очень плохо. Это недополученная прибыль в любом случае, – уверен эксперт. – Для заемщиков - это временный плюс, потому что им не надо прямо сейчас бежать и искать деньги где-то, ослабнет давление на кредитора. Да, на тот период, пока такая ситуация в стране и мире, послабление нам дает возможность жить таким образом, чтобы не возникало дополнительных стрессовых ситуаций на фоне пандемии. Но на самом деле, когда период закончится мы вернемся к той же точке, а финансовое положение может быть хуже, чем сегодня. Я думаю, что после этого начнется более жесткое взыскание и требование.

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