Главный врач: Николай Андреевич Спиридонов, хирург-флеболог, кандидат медицинских наук. Доктор много лет успешно лечит людей с заболеваниями сосудов ног и рук, специализируется на диагностике и лечении артериальной и венозной патологии, на лечении трофических язв, хронических незаживающих ран. Множество положительных отзывов от его пациентов – главный показатель качества его работы.

– Я за точность и лаконичность. Не люблю лишних назначений, ненужных обследований и псевдодиагнозов. Моя задача быстро и правильно поставить диагноз, назначить минимальное количество процедур, но получить максимальный терапевтический эффект. Хороший врач – это не только профессионализм, энциклопедические знания, взвешенные решения и совершенное владение техникой медицинских манипуляций, но и умение говорить с больным, – считает Николай Андреевич.

О КЛИНИКЕ

Медицинский центр «ФлебоЛайф» был основан весной 2018 года. Сегодня это первый в Санкт-Петербурге специализированный центр лечения заболеваний сосудов верхних и нижних конечностей и терапии любых видов боли, в том числе лечения острой и хронической боли при патологии суставов, периферических нервов и позвоночника. Здесь, например, работает врач редкой специальности – невролог-алголог. Он диагностирует и составляет персональный терапевтический протокол для пациентов с любым видом боли – хронической или острой.

В клинике представлены все современные виды лечения варикозной болезни, начиная от малоинвазивных методик и заканчивая радикальной хирургией. Здесь можно прямо в день обращения пройти обследование вен нижних конечностей на аппаратуре экспертного класса. Успешно работает отделение лимфологии, в котором занимаются лечением венозной недостаточности, лимфедемы и осложнений варикозной болезни: отеков, трофических язв.

– Наш подход к лечению заключается в координации медицинских услуг в единой программе, регулярном взаимодействии между разными специалистами под контролем лечащего врача и при активном участии пациента, – говорят специалисты медицинского центра «ФлебоЛайф».

Работа медицинского центра основана на принципах, которые определяют профессиональную деятельность врача и современную концепцию медицинской помощи, принятую во всем мире. Она подразумевает безопасность и строго обоснованное назначение любых медицинских методов, процедур и препаратов, использование наиболее эффективных средств при каждом заболевании и для каждого пациента, врачебный профессионализм и профессиональную этику. И, конечно, личную ответственность врача за лечение пациента.

– В нашей работе мы исходим из того, что каждый человек индивидуален. Поэтому мы не лечим пациентов по шаблонам, но в то же время – следуем стандартам, российским и международным. Мы используем современный научный подход к диагностике и лечению, и с гордостью можем заявить, что значительное количество людей приходит к нам по рекомендации своих друзей и знакомых, – говорят врачи.

Врачи «ФлебоЛайф» за работой. Фото из архива клиники,

Как говорят доктора, их миссия – возвращать людям здоровье, повышать качество жизни посредством оказания доступной и высококвалифицированной медицинской помощи пациентам любого возраста в максимально комфортных для них условиях и в удобное время.

– Доступность профессиональной помощи для тех, кто в ней нуждается – это наш приоритет.

И пациенты такой подход оценили: с момента открытия «ФлебоЛайф» в стенах центра более семи с половиной тысяч человек проверили свои сосуды и получили качественную медицинскую помощь. Около двух тысяч прошли диагностику и лечение различных видов боли. Еще более четырехсот пациентов посетили лекции по проекту «Школа пациента».

КОМАНДА КЛИНИКИ

Особенность медицинского центра «ФлебоЛайф» – постоянный и сплоченный коллектив, состоящий из высокопрофессиональных сертифицированных специалистов различного профиля (врачей и медсестер высшей и первой квалификационной категорий). Здесь трудятся кандидаты медицинских наук, создатели уникальных авторских методик. Собрана мультидисциплинарная команда специалистов, владеющих микрохирургическими, эндоваскулярными сосудистыми технологиями и технологиями пластической микрохирургии. Именно такая команда необходима в более сложных случаях, например, для сохранения ноги при гангрене.

– Врачи неврологи-алгологи, флебологи, сердечно-сосудистые хирурги «ФлебоЛайф» совмещают лечебную практику с научной деятельностью в исследовательских центрах. Этот опыт позволяет подобрать для каждого пациента индивидуальный протокол лечения, включающий как проверенные эффективные методики, так и новаторские революционные подходы, – добавляют в центре «ФлебоЛайф». – Все манипуляции мы проводим только после полноценного обследования и под контролем УЗИ – это наиболее эффективно и безопасно для пациента.

НА БЛАГО ПАЦИЕНТОВ

Пациентам важно, чтобы врач видел в них человека с собственным характером, интересами и судьбой, а не просто «интересный медицинский случай». А еще врач должен быть абсолютно честен с пациентом: человек должен знать правду, и он всегда ценит, когда эту правду объясняют доступным языком. Пациент ждет от врача не только высокого профессионализма, но и чуткости, прямоты и уважения.

– Именно такими принципами руководствуются наши врачи в работе с пациентами, – говорят в клинике. – Одна из основных задач нашего центра – построение качественно новой системы диагностики и лечения хронической венозной недостаточности, основанной на многолетнем опыте врачей-флебологов, сосудистых хирургов с применением современных методов ультразвуковой диагностики и новейших инновационных лечебных процедур и манипуляций.

В клинике разработаны льготные программы обследования.Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2019 году специалисты «ФлебоЛайф» разработали льготную программу «Здоровье города», которая сейчас широко востребована среди населения. Любой человек в кратчайшие сроки, без очередей и столпотворения в поликлинике, может пройти обследование сосудистой системы и получить грамотные исчерпывающие рекомендации.

– Мы уделяем максимум времени каждому пациенту. Предусмотрены дисконтные программы для льготных категорий граждан. Возможны выезд, лечение и диагностика на дому, – добавляют врачи.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

С момента открытия клиника «ФлебоЛайф» активно развивается как многопрофильный центр. В ближайших планах – охватить всю патологию нижних конечностей, то есть, дополнительно открыть приемы более узких специалистов, таких как ортопед, ревматолог, эндокринолог. И все это – в одном месте, чтобы пациенту было удобно.

– Хотим выполнять более сложные операции на нижних конечностях с дальнейшим нахождением пациента под динамическим наблюдением в палате интенсивной терапии. Открыть травматологическую операционную, где полностью решались бы вопросы костно-суставной и костно-мышечной патологии у пациентов, а также выполнять реконструктивно-пластические операции на стопе и голени, – говорит главный врач клиники «ФлебоЛайф». – Также хотелось бы создать стационар с коечным фондом, где пациенты будут находиться после операций, и на консервативном лечении.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

У клиники «ФлебоЛайф» их несколько. Во-первых, надежность и совершенная система безопасности. Все приемы пациентов и лечение выполняются высококвалифицированными врачами, которые имеют все положенные специалистам сертификаты.

Во-вторых, в клинике представлена услуга «золотого» стандарта исследования состояния сосудов – триплексное сканирование. А также все современные виды лечения варикозной болезни: от малоинвазивных методик до радикальной хирургии. И, наконец, здесь дают индивидуальные гарантии на лечение и заботятся о пациенте даже после завершения активной стадии работы с ним - доктора тщательно отслеживают состояние здоровья своих «подопечных» после проведенного лечения.

На базе клиники «ФлебоЛайф» реализуются программы социальной помощи жителям Петербурга и Ленинградской области. Например, в 2019 году по льготной программе «Здоровье города» свыше 7 500 пациентов смогли пройти обследование сосудистой системы.

Обследование проводилось в рамках научного проекта для оценки распространенности варикозной болезни и ее осложнений среди населения. Проведена большая работа помощи регионам России – специалисты клиники предоставляют консультативную и лечебную помощь населению Псковской области (город Гдов), республике Карелия (город Сортавала). В клинике организован кабинет по медицинскому педикюру (кабинете диабетстопы).

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