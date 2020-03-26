2020-03-26T18:47:55+03:00
Общество

Еще неделя каникул: школьники в Петербурге приступят к занятиям только с 4 апреля

Детским садам тоже дали внеплановые выходные из-за введенного в городе карантина по коронавирусу
Ирина СЕБЕЛЕВА
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Вернуться в школьные классы ученики должны 13 апреля.Вернуться в школьные классы ученики должны 13 апреля.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Длинные выходные, на которые вместе со всей страной уходит Петербург, коснулись и детей. Напомним, уже в понедельник, 30 марта, все школьники должны были выйти с каникул и приступить к дистанционным занятиям. Теперь график меняется.

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- Весенние каникулы, как и планировалось, продлятся до 28 марта, - сообщили в пресс-службе комитета по образованию. - С 30 марта по 3 апреля у школ нерабочие дни.

К занятиям - все так же дистанционным - ученики приступят с 4 апреля. На эту дату важно обратить внимание тем, кто учится по субботам, у них уроки в этот день будут. У всех остальных первый учебный день в понедельник, 6 апреля.

Детские сады в свою очередь тоже уходят на каникулы. Отметим, в Ленобласти дошкольные учреждения на период «длинных выходных» перевели в режим работы дежурных групп, для детей, чьи родители в это время все же работают. В Петербурге же пока что такого не предусмотрено.

- С 30 марта по 3 апреля - нерабочие дни, - сказано в распоряжении Комитета по образованию. - С 6 по 12 апреля - свободное посещение на основании заявления родителей или свободных представителей.

В таком же графике будут работать и учреждения дополнительного, а также среднего профессионального образования. До конца недели они учат детей дистанционно, потом - неделя выходных, и с 4 по 12 апреля снова занятия "на расстоянии".

Вернуться в школьные классы ученики должны 13 апреля. Впрочем, произойдет это только в том случае, если в городе больше не будет угрозы массового заражения коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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