Еще неделя каникул: школьники в Петербурге приступят к занятиям только с 4 апреля

Длинные выходные, на которые вместе со всей страной уходит Петербург, коснулись и детей. Напомним, уже в понедельник, 30 марта, все школьники должны были выйти с каникул и приступить к дистанционным занятиям. Теперь график меняется.

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Осторожно, город закрывается! 00:00 00:00

- Весенние каникулы, как и планировалось, продлятся до 28 марта, - сообщили в пресс-службе комитета по образованию. - С 30 марта по 3 апреля у школ нерабочие дни.

К занятиям - все так же дистанционным - ученики приступят с 4 апреля. На эту дату важно обратить внимание тем, кто учится по субботам, у них уроки в этот день будут. У всех остальных первый учебный день в понедельник, 6 апреля.

Детские сады в свою очередь тоже уходят на каникулы. Отметим, в Ленобласти дошкольные учреждения на период «длинных выходных» перевели в режим работы дежурных групп, для детей, чьи родители в это время все же работают. В Петербурге же пока что такого не предусмотрено.

- С 30 марта по 3 апреля - нерабочие дни, - сказано в распоряжении Комитета по образованию. - С 6 по 12 апреля - свободное посещение на основании заявления родителей или свободных представителей.

В таком же графике будут работать и учреждения дополнительного, а также среднего профессионального образования. До конца недели они учат детей дистанционно, потом - неделя выходных, и с 4 по 12 апреля снова занятия "на расстоянии".

Вернуться в школьные классы ученики должны 13 апреля. Впрочем, произойдет это только в том случае, если в городе больше не будет угрозы массового заражения коронавирусной инфекцией.