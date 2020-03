Издатели и распространители Петербурга просят не запрещать газеты из-за коронавируса

Новый пул мер по борьбе с распространением коронавируса в Петербурге, опубликованный сегодня, 26 марта, в преддверии нерабочей недели, среди прочего, запрещает и «распространение печатных материалов посредством передачи их из рук в руки».

ИЗ РУК В РУКИ

Возможно, составители документа имели в виду запрет раздавать на улицах рекламные листовки. Но, если буквально, формулировка обязывает закрыться до 30 апреля и все газетные киоски и павильоны города. К слову, в Италии, изо всех сил сражающейся с вирусом, газетами и журналами, напротив, предписали торговать в размахом «мирного» времени, а распространители зафиксировали небывалый спрос на печатную периодику. И это очевидно: в условиях изоляции людям остается лишь читать, а для старшего поколения газета – это основной источник новостей.

– Такая мера звучит немного абсурдно, ведь из рук в руки передается абсолютно любой товар в рознице, – обращает внимание председатель правления ассоциации издателей и распространителей «Балтийская пресса» Сергей Маркелов. – Получается, вся розница должна закрыться? Но тогда будет коллапс. Если говорить о нашей сфере, то остановятся типографии, перестанут работать издательские дома – и важная информация просто не будет доходить до людей.

Во время выкладки товара сотрудники надевают одноразовые перчатки.Фото: Евгения ГУСЕВА

К счастью, закрытие продуктовых магазинов в числе «противокоронавирусных» мер Петербурга не значится. Однако, работа того же супермаркета мало чем отличается от работы газетного павильона: покупатели точно так же берут товар с полки и несут его на кассу.

– У нас принят целый список мер: обрабатываем монетницы, столешницы, ручки, – добавляет Маркелов. – А во время выкладки товара на прилавки сотрудники надевают одноразовые перчатки.

ПОЧТИ СТЕРИЛЬНЫ

Безопасность газет и журналов в условиях пандемии уже стала предметом общемировой дискуссии. Глава Международной ассоциации СМИ Эрл Дж. Уилкинсон отмечает, что не зафиксировано ни единого случая заражения от газеты или журнала, ровно как и от письма в конверте или пакета с посылкой. К слову, Всемирная организация здравоохранения уже разъясняла, что заразиться через упаковку письма или посылки, которые подвергались различным температурам и условиям, практически невозможно.

– Не сообщалось, что вирус передается через газетную бумагу, – подытоживает Эрл Дж. Уилкинсон. – Газеты еще более стерильны из-за чернил и процесса печати, через который они проходят.

Свои выводы Уилкинсон основывает на ряде исследований. Ключевое из них, опубликованное в The New England Journal of Medicine, провела группа британский и американских специалистов. Вирус нанесли на различные поверхности при температуре 21-21 градуса и 40-процентной влажности воздуха, а потом в течение недели наблюдали, насколько долго он остается активным.

Вывод ученых таков: на гладких поверхностях коронавирус задерживается дольше, чем на пористых.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выяснилось, что на пластике и нержавеющей стали вирус «живет» трое суток. А вот картон и медь показали лучший результат: на меди вирус продолжает быть активным до четырех часов, на картоне – до суток. Вывод таков: на гладких поверхностях коронавирус задерживается дольше, чем на пористых.

– Для газетной бумаги, которая гораздо более пористая, чем картон, жизнеспособность вируса, по-видимому, еще короче, – отмечает Уилкинсон.

Развенчал возможность передачи вируса газетной бумагой и вирусолог Центра Джона Иннеса Джордж Ломонософф.

– Газеты довольно стерильны из-за того, как они печатаются, и в силу процесса, через который они проходят, – заявил он в интервью BBC Radio Scotland. – Шансы на то, что газетная бумага будет заражена коронавирусом, бесконечно мал.

