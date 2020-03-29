Медицинский юрист рассказал, что ждет петербуржца, на которого завели уголовное дело после побега из карантина по коронавирусу

32-летний житель Санкт-Петербурга стал первым в России фигурантом уголовного дела из-за побега из карантинного обсерватория в пансионате «Заря». Вечером в минувшую пятницу, 27 марта, он самовольно оставил территорию пансионата и отправился домой. «Комсомолка» выяснила, какое наказание теперь светит нарушителю.

- Во-первых, пока что никаких изменений в уголовный кодекс внесено не было: рабочая группа в Государственной думе над этим только работает, - отмечает юрист, член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко. - Поэтому уголовная ответственность для этого молодого человека может наступить только при двух условиях: если у него подтвердят наличие коронавируса, и если он, пока был вне обсерватория, успел кого-то заразить, и этот кто-то в итоге погибнет. Тогда ему будет светить до пяти лет лишения свободы.

Мужчина уже раскаялся в своем проступке и попросил у всех за него прощения.Фото: принтскрин видео.

Другое дело – административная ответственность. Действия молодого человека, покинувшего карантин, вполне могут соответствовать статье 19.5 КоАП – «Невыполнение предписаний должностного лица». Для граждан она предусматривает штраф от 4 000 до 5 000 рублей.

А вот по поводу того, как будет проходить суд, и как будет выстроено общение нарушителя с адвокатами, у нашего собеседника ясности нет - все-таки это первый подобный случай, система еще до конца не отлажена. С другой стороны - учетом ситуации суд вполне может назначить дистанционное заседание или провести его в упрощенном режиме - то есть, без присутствия сторон. Собственно, это уже делается повсеместно - Верховный суд РФ издал такое распоряжение еще 19 марта.

Что же касается полицейских, которые задерживали нарушителя в его квартире, то никакой карантин им не нужен. Как разъяснили «Комсомолке» в пресс-службе местного управления Роспотребнадзора, стражи порядка были обеспечены медицинскими масками и защитной одеждой.

В Санкт-Петербурге из-за новой болезни начали обрабатывать дезинфицирующими составами общественный транспорт.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Кроме того, важно понимать, что это за молодой человек, - отметили в ведомстве. – В обсерваторий в «Зарю» люди отправляются, если они прилетели из-за границы, но не имеют признаков никаких заболеваний – ни ОРВИ, ни чего бы то ни было еще. Поэтому никаких дополнительных мер безопасности для полицейских, которые контактировали с нарушителем, не требуется.

Напомним: 29 марта в Санкт-Петербурге диагностировали еще пять случаев новой коронавирусной инфекции. Кроме того, два случая были подтверждены в Ленинградской области - в семье женщины, которая была доставлена в больницу накануне, 28 марта.

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