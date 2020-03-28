На сбежавшего из-под карантина по коронавирусу петербуржца завели первое в России уголовное дело

Сбежавший из-под карантина из-за коронавируса 32-летний житель Санкт-Петербурга извинился за свой поступок. В пятницу вечером, 27 марта, мужчина по имени Георгий Образцов самовольно покинул пансионат «Заря» в поселке Репино, Курортного района города, где находился на изоляции. Днем в субботу, 28 марта, полицейские его задержали и доставили обратно в обсервацию.

- Я сожалею, что нарушил условия карантина. Обязуюсь больше такого не делать, - заверил беглец.

Однако в отношении 32-летнего Георгия уже возбуждено уголовное дело статье 30, статье 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Стоит отметить, что это первое производство в России за подобное нарушение.

С мужчиной проводятся следственные действия, а также проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Сейчас полиция выясняет, успел ли беглец пообщаться с другими людьми. Если да, то они также будут отправлены на изоляцию.

Также правоохранители города разыскивают 36-летнюю женщину. Петербурженка также нарушила режим самоизоляции по возвращению из-за границы. Во время проверки 27 марта полиция не застала женщину дома. Теперь ей грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="362" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/769378" frameborder="0"></iframe> Первое в России уголовное дело завели на сбежавшего из-под карантина из-за коронавируса жителя Санкт-Петербурга.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, как будут работать «карантинные патрули» в Санкт-Петербурге

Полицейские выявляют нарушителей, обязанных соблюдать самоизоляцию из-за коронавируса (подробности)

В храмах Петербурга продолжаются службы, несмотря на меры против коронавируса

Ранее губернатор подписал запрет на посещение религиозных учреждений во время нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля 2020 года (подробности)

Карантин в Санкт-Петербурге из-за коронавируса: с 28 марта 2020 года закрываются парки, рестораны и ТЦ

Из-за китайского коронавируса Петербург уходит в тотальную изоляцию по 5 апреля 2020 года. Публикуем список парков, которые будут закрыты в городе, а также даем последние новости по работе ТЦ (подробности)