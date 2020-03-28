На сбежавшего из-под карантина по коронавирусу петербуржца завели первое в России уголовное дело
Сбежавший из-под карантина из-за коронавируса 32-летний житель Санкт-Петербурга извинился за свой поступок. В пятницу вечером, 27 марта, мужчина по имени Георгий Образцов самовольно покинул пансионат «Заря» в поселке Репино, Курортного района города, где находился на изоляции. Днем в субботу, 28 марта, полицейские его задержали и доставили обратно в обсервацию.
- Я сожалею, что нарушил условия карантина. Обязуюсь больше такого не делать, - заверил беглец.
Однако в отношении 32-летнего Георгия уже возбуждено уголовное дело статье 30, статье 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Стоит отметить, что это первое производство в России за подобное нарушение.
С мужчиной проводятся следственные действия, а также проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Сейчас полиция выясняет, успел ли беглец пообщаться с другими людьми. Если да, то они также будут отправлены на изоляцию.
Также правоохранители города разыскивают 36-летнюю женщину. Петербурженка также нарушила режим самоизоляции по возвращению из-за границы. Во время проверки 27 марта полиция не застала женщину дома. Теперь ей грозит штраф до 500 тысяч рублей.
Первое в России уголовное дело завели на сбежавшего из-под карантина из-за коронавируса жителя Санкт-Петербурга.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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