2020-03-28T21:02:45+03:00
Происшествия

На сбежавшего из-под карантина по коронавирусу петербуржца завели первое в России уголовное дело

Мужчина заявил, что раскаивается в содеянном [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Сбежавший из-под карантина петербуржец раскаялся в содеянномСбежавший из-под карантина петербуржец раскаялся в содеянномФото: принтскрин видео.
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Сбежавший из-под карантина из-за коронавируса 32-летний житель Санкт-Петербурга извинился за свой поступок. В пятницу вечером, 27 марта, мужчина по имени Георгий Образцов самовольно покинул пансионат «Заря» в поселке Репино, Курортного района города, где находился на изоляции. Днем в субботу, 28 марта, полицейские его задержали и доставили обратно в обсервацию.

- Я сожалею, что нарушил условия карантина. Обязуюсь больше такого не делать, - заверил беглец.

Однако в отношении 32-летнего Георгия уже возбуждено уголовное дело статье 30, статье 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Стоит отметить, что это первое производство в России за подобное нарушение.

С мужчиной проводятся следственные действия, а также проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Сейчас полиция выясняет, успел ли беглец пообщаться с другими людьми. Если да, то они также будут отправлены на изоляцию.

Также правоохранители города разыскивают 36-летнюю женщину. Петербурженка также нарушила режим самоизоляции по возвращению из-за границы. Во время проверки 27 марта полиция не застала женщину дома. Теперь ей грозит штраф до 500 тысяч рублей.

Первое в России уголовное дело завели на сбежавшего из-под карантина из-за коронавируса жителя Санкт-Петербурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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