Гуляют в парках, стоят за корюшкой: как петербуржцы провели первые два дня «карантинных» каникул

Несмотря на все предупреждения и воззвания правительства – и федерального и городского – петербуржцам отчаянно не сидится на карантине. Можно смело заявлять, что первый день в изоляции жители и гости Северной столицы провалили: если центр практически опустел, то на окраинах народ радовался теплой погоде и, похоже, думать не думал ни о каких вирусах.

Повышенные меры предосторожности в России в целом и в Санкт-Петербурге в частности ввели на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. О том, что самоизоляция – дело необходимое – гражданам говорили на всех уровнях власти. Вот и губернатор Северной столицы в пятницу, 27 марта, накануне начала «карантинных» каникул, обратился к петербуржцам:

- Уверен, что петербуржцам хватит здравого смысла, чтобы ответственно выполнить ограничительные условия, - отметил губернатор. - Каждый из нас отвечает не только за себя. Болезнь не щадит ни стариков, ни детей. У каждого из нас перед глазами история развития эпидемии в Италии. Мы должны сделать все, чтобы не допустить такого сценария в России.

В парках народ прогуливался и жарил шашлыки.Фото: Ирина СЕБЕЛЕВА

Тем не менее петербуржцы, дождавшись субботы… отправились в парки и скверы. То, что они, по идее, закрыты с 28 марта по 5 апреля, никого особенное не смутило. Так, в парки Интернационалистов и Героев-пожарных выбрались любители шашлыков: дым от переносных мангалов далеко стелился по дорожкам и мосткам через пруды. Людно было в Сосновке и Овсянниковском садике. Много народа оказалось и на детских площадках – причем как веселящихся вовсю детей, так и пенсионеров – очевидно, бабушек с дедушками, которых за этими самыми детьми отрядили присматривать.

Не все в порядке оказалось и с торговлей. Несмотря на принятое губернатором постановление, на некоторых улицах никуда не делись уличные продуктовые ларьки и магазинчики с овощами и фруктами. В торговых центрах, помимо табачных и цветочных лавок, которым разрешили работать, корреспонденты «Комсомолки» наткнулись на вполне себе функционирующие маникюрные салоны и парикмахерские. Зато старушки, продававшие у метро свежую зелень, ответственно ушли на карантин, предупредив об этом постоянных покупателей еще в пятницу.

В первый день карантинных каникул на улице можно было встретить множество пожилых людей.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Настоящее столпотворение случилось в воскресенье, 29 марта, на Октябрьской набережной – люди встали в огромную очередь у проезжей части за… свежей корюшкой.

- Мелкая по 300 рублей, большая – 700-800, - поделились довольные покупатели в социальных сетях. – Только что купили, прелесть просто!

Между тем специалисты всеобщей радости от внеплановых «каникул», мягко говоря, не разделяют.

Это - очередь за корюшкой на Октябрьской набережной. Чем еще заняться в карантине? Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

- Самсолизоляция нужна для того, чтобы снизить риски, - констатирует доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней Санкт-Петербургского государственного университета Алексей Яковлев. – А риски в данном случае – это смерти. Поверьте, когда врачам приходится выбирать, кого подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, а кому отказывать – это очень страшно. Но именно это сейчас происходит в той же Италии. И если мы не хотим, чтобы это повторилось у нас, нужно все-таки соблюдать карантин. К счастью, сейчас для этого много делается: постоянно повторяется информация по телевизору, по радио, в газетах, в интернете. И я очень надеюсь, что народ к этому пониманию все-таки придет – и лучше, конечно, раньше, чем позже.

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