2020-03-28T11:41:54+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Санкт-Петербурге 2020: Что закрыто и что работает с 28 марта по 5 апреля

«КП-Петербург» собрала список того, что будет работать и не будет работать в нерабочую неделю в Санкт-Петербурге 2020
Степан СТЕПАНОВЛилия КОЗЛОВА
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Нерабочая неделя в Санкт-Петербурге 2020: что закрыто и что работаетНерабочая неделя в Санкт-Петербурге 2020: что закрыто и что работаетФото: Олег ЗОЛОТО
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С 28 марта по 5 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге, как и по всей стране, объявлена нерабочая неделя. В это время жителям города рекомендуется соблюдать режим самоизоляции и минимизировать выход из дома, только в случаях необходимости. В Северной столице закрыты сады и парки, места общепита, театры и музеи, а также ряд торговых точек. «Комсомольская правда в Петербурге» составила список того, что работает и не работает в нерабочую неделю.

В городе обязательно будут работать аптеки Фото: Артем КИЛЬКИН

В городе обязательно будут работать аптекиФото: Артем КИЛЬКИН

РАБОТАЮТ

Продуктовые магазины и аптеки, в том числе и в торговых центрах;

Магазины со строительными товарами;

Рынки и ярмарки без фудкортов;

АЗС, шиномонтажки и мойки машин;

Табачные и алкогольные магазины;

Салоны связи;

Кафе на АЗС без использования столов;

Ветеринарные клиники и зоомагазины;

Специальные магазины с детским питанием;

Стоматологии по экстренной помощи (без протезирования);

Гостинцы и хостелы;

Киоски и павильоны с печатной продукцией;

Секции с товарами первой необходимости в детских магазинах.

Продуктовые магазины открыты, но вводят меры предосторожности. Например, ваакумные упаковки на всей продукции и разметки на полу для дистанции покупателей Фото: Ирина СЕБЕЛЕВА

Продуктовые магазины открыты, но вводят меры предосторожности. Например, ваакумные упаковки на всей продукции и разметки на полу для дистанции покупателейФото: Ирина СЕБЕЛЕВА

НЕ РАБОТАЮТ

Магазины с бытовой техникой;

Бани, сауны, СПА, салоны красоты;

Автосалоны;

Магазины косметики;

Общепиты;

Банки;

Торговые центры.

Также автосервисы завершают все заказы и новые принимать не будут.

ВАЖНО

Для обеспечения безопасности населения старшего поколения, некоторые магазины ввели специальный график обслуживания. Так, сеть «Пятерочка» попросила посетителей воздержаться от покупок в понедельник и четверг до 10 часов утра. Это время отведено для пенсионеров, которые находятся в группе риска.

Напоминаем, что также в Петербурге в нерабочую неделю закрыты сады и парки. Полный список закрытых мест для прогулок опубликован на сайте «КП-Петербург».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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