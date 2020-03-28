Нерабочая неделя в Санкт-Петербурге 2020: Что закрыто и что работает с 28 марта по 5 апреля
С 28 марта по 5 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге, как и по всей стране, объявлена нерабочая неделя. В это время жителям города рекомендуется соблюдать режим самоизоляции и минимизировать выход из дома, только в случаях необходимости. В Северной столице закрыты сады и парки, места общепита, театры и музеи, а также ряд торговых точек. «Комсомольская правда в Петербурге» составила список того, что работает и не работает в нерабочую неделю.
В городе обязательно будут работать аптекиФото: Артем КИЛЬКИН
РАБОТАЮТ
Продуктовые магазины и аптеки, в том числе и в торговых центрах;
Магазины со строительными товарами;
Рынки и ярмарки без фудкортов;
АЗС, шиномонтажки и мойки машин;
Табачные и алкогольные магазины;
Салоны связи;
Кафе на АЗС без использования столов;
Ветеринарные клиники и зоомагазины;
Специальные магазины с детским питанием;
Стоматологии по экстренной помощи (без протезирования);
Гостинцы и хостелы;
Киоски и павильоны с печатной продукцией;
Секции с товарами первой необходимости в детских магазинах.
Продуктовые магазины открыты, но вводят меры предосторожности. Например, ваакумные упаковки на всей продукции и разметки на полу для дистанции покупателейФото: Ирина СЕБЕЛЕВА
НЕ РАБОТАЮТ
Магазины с бытовой техникой;
Бани, сауны, СПА, салоны красоты;
Автосалоны;
Магазины косметики;
Общепиты;
Банки;
Торговые центры.
Также автосервисы завершают все заказы и новые принимать не будут.
ВАЖНО
Для обеспечения безопасности населения старшего поколения, некоторые магазины ввели специальный график обслуживания. Так, сеть «Пятерочка» попросила посетителей воздержаться от покупок в понедельник и четверг до 10 часов утра. Это время отведено для пенсионеров, которые находятся в группе риска.
Напоминаем, что также в Петербурге в нерабочую неделю закрыты сады и парки. Полный список закрытых мест для прогулок опубликован на сайте «КП-Петербург».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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