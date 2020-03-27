Курс на наукоемкие технологии: СПБГУПТД рассказал о разработках Высшей школы технологии и энергетики

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна - самый крупный вуз технологического и художественного профиля в России. Проанализировав взаимодействие высших учебных заведений с инвесторами и потенциальными заказчиками кадров и научных исследований, университет делает ставку на разработки энерго- и ресурсосберегающих, экологически безопасных, наукоемких технологий, а также на комплексную переработку древесины и производства целлюлозно-бумажной продукции.

Университет активно расширяет рамки частно-государственного партнерства, направленного на привлечение инвестиций в развитие вуза и его вклад в динамику отрасли. Вуз устанавливает контакты с федеральными и региональными органами управления экономикой. Один из пример плодотворного сотрудничества совместный комплексный проект Высшей школы технологии и энергетики СПБГУПТД и ОАО «Группа Илим». Он посвящен глубокой химической переработке древесины лиственницы с выводом на мировые рынки нового вида целлюлозы. В рамках реализованной в промышленных масштабах инновационной технологии получения волокнистых полуфабрикатов защищено 19 патентов. На Братском филиале группы Илим выработано более 2 млн тонн целлюлозы на сумму более 65 млр. рублей. Проект выполнялся в рамках частно – государственного партнерства, постановление Правительства РФ № 218.

Фото предоставлено пресс-службой СПБГУПТД.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Также учеными СПБГУПТД изготовлено оборудование и разработана технология плазменной обработки порошковых материалов для создания изделий специального назначения для работы в условиях космоса, а именно оптических зеркал с плотностью, близкой к теоретически возможной.

Изобретена технология изготовления гибких электролюминесцентных панелей для подсветки номеров домов в темное время суток. Панели работают от безопасного для жизни источника питания и могут эксплуатироваться в любых погодных условиях. Также панели можно использовать для подсветки шкал приборов, автомобилей и другой техники и в декоративных целях, а технология обработки стекла прозрачным электропроводящим покрытием может использоваться при обогреве окон жилых и нежилых помещений, стекол автомобилей, кораблей, самолетов, экранов бытовой и профессиональной электронной аппаратуры.

Фото предоставлено пресс-службой СПБГУПТД.

Также учеными Высшей школы технологии и энергетики Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна разработана технология и получены образцы огнеупорного стекловолокнистого материала, который позволяет существенно снизить энергопотребление при высокотемпературных технологических процессах до 1400 град. С. Материал успешно применяется для изготовления внутренней обкладки нагревательных печей различного применения.

Вуз взаимодействует с Европейской и Российской технологической платформой «Биоиндустрия и биоресурсы» («Биотех-2030»), является постоянным членом Комиссии по химии растительного сырья и Консультативного комитета по бумаге и древесным продуктам продовольственной и сельскохозяйственной комиссии ООН (ФАО ООН), разрабатывающей стратегические вопросы мирового лесного комплекса.