«У меня коронавирус, но совсем другой»: Модель plus-size из Ленобласти рассказала, как победила болезнь

32-летняя Лидия из Гатчины часто мотается во Францию на модные показы. Девушка была одной из первых русских моделей plus-size на парижской «Неделе моды». Вот и в этот раз Лидия вернулась в свой родной городок из заграницы после работы и сразу почувствовала себя плохо. Так Лидия попала в число тех, кого решили проверить на новую коронавирусную инфекцию.

- С 28 февраля я в Боткинской больнице, привезли на «скорой», - пояснила Лидия. - Здесь, конечно, я удивилась отношению: одноместная палата, душ - все цивильно, врачи ходят в специальных защитных костюмах. Взяли 9 пробирок крови, мазки, сделали рентген. Я попала сюда, потому что стала вдруг задыхаться, мне стало страшно за себя и за окружающих. Стресс я пережила. Врач вошел в палату в белом специальном костюме и сказал мне: «Лидия, только не волнуйтесь, у вас коронавирус». Я подумала, что это какая-то шутка. Меня, конечно, пришибло так не по-детски, я даже немного всплакнула. Врач стал объяснять, что у коронавируса 40 видов.

Лидия работает модельюФото: СОЦСЕТИ

Как оказалось, Лидия заболела старой разновидностью коронавируса. Covid-19 у нее не подтвердился.

- Не знаю, чем они там отличаются, но задыхалась я знатно, - пояснила девушка. - Кашель был 20 из 24-х часов. Я даже спать не могла. Глаза болели, горло закрывалось, я теряла голос. Мышцы болели, как будто я вагоны грузила и меня палками били.

Девушку уже выписали из больницы. Но, по ее словам, легкие у нее до сих пор болят. Лидия призывает всех не паниковать из-за нового коронавируса. Медики же напоминают, что лучшая профилактика – это оставаться дома.

Лидия призывает не паниковатьФото: СОЦСЕТИ

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