Главный врач: Александр Владимирович Жмудь, анестезиолог-реаниматолог, врач высшей категории и с опытом работы более 20 лет.

О КЛИНИКЕ

Клиника «Лазарет» была основана в 2015 году. Сегодня стационарное и амбулаторное отделение на Васильевском острове принимает пациентов не только из Петербурга, но и из Ленинградской области, Северо-Западного федерального округа, других регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Здесь созданы все условия для лечения людей с алкогольной и наркотической зависимостью. Начиная со сплоченной команды врачей – и заканчивая множеством используемых в работе с зависимыми пациентами методик, в том числе, авторских. Но не стоит думать, что клиника «Лазарет» занимается только избавлением от зависимостей. Здесь лечат и сопутствующие заболевания – те, что возникают вследствие длительного употребления алкоголя и наркотиков. Помимо наркологов в клинике работают неврологи, терапевты, кардиологи, гастроэнтерологи, хирурги, инфекционисты, гепатологи, психотерапевты, психиатры, психологи и другие высококвалифицированные специалисты. Успешно функционирует лаборатория, в которой можно провести широкий спектр исследований.

– При необходимости наши пациенты могут получить консультации кандидатов и докторов медицинских наук. Такое сочетание кадрового состава и современного оснащения клиники позволяет не только эффективно лечить и профилактировать алкогольную болезнь и её осложнения, но и заниматься терапией сопутствующих заболеваний. Это одно из наших преимуществ перед другими наркологическими учреждениями, – говорит главный врач клиники «Лазарет» Александр Жмудь.

В клинике работают специалисты с огромным клиническим опытом, постоянно совершенствующие свои теоретические знания и практические навыки. Применяемые в «Лазарете» методы и клинические подходы соответствуют установленным стандартам современной медицины, также успешно применяются собственные модификации известных методик, авторские разработки.

– Методы интенсивной детоксикации в нашей клинике строятся на индивидуальном подходе. Мы применяем признанные и эффективные процедуры, в том числе, плазмаферез и озонотерапию. Они способствуют защите клеток печени, коры головного мозга, иммунной и эндокринной систем от повреждения токсическими веществами, в том числе, поступившими в организм в результате злоупотребления алкоголем, - добавляет Александр Жмудь.

Сделать осознанный выбор в пользу трезвости помогают современные методики.Фото: Олег ЗОЛОТО

Большое внимание уделяется комфорту пациентов: специалисты клиники оказывают помощь круглосуточно – в стационаре, амбулаторно и на дому. Работает круглосуточная служба поддержки пациентов и их родственников. При этом здесь строго соблюдают принципы анонимности и конфиденциальности.

Клиника «Лазарет» сотрудничает с передовыми научно-практическими и лечебными медицинскими учреждениями Петербурга - клинической больницей №122 им. Л.Г. Соколова, Военно-медицинской академией им. С.М. Кирова, Санкт-Петербургским Государственным медицинским педиатрическим университетом, Северо-Западным федеральным медицинским исследовательским центром им. В. А. Алмазова.

КОМАНДА КЛИНИКИ

Коллектив клиники – это команда квалифицированных специалистов всех уровней: врачей, медицинских сестёр и младшего медперсонала, помогающих пациентам справиться с их проблемами. Сотрудники всегда внимательны к состоянию пациентов, готовы помочь и поддержать человека на всех этапах его лечения и реабилитации.

НА БЛАГО ПАЦИЕНТОВ

Слоган клиники – «Осознанный выбор!». И это не просто слова. Пациенты «Лазарета» – люди, сделавшие свой выбор в пользу трезвости. Это непростое решение, и они нуждаются не только в профессиональной помощи, но и в участливом отношении, заботе.

– Давая клинике имя «Лазарет», мы хотели, чтобы оно звучало по-домашнему тепло и располагало к добрым и доверительным взаимоотношениям между пациентами и нашим коллективом, - говорят основатели клиники. – Нами созданы условия для наиболее комфортного нахождения пациентов в клинике: уютное стационарное отделение с палатами класса «люкс» и «полулюкс», оборудованными санузлом с душем, LCD-телевизорами и кондиционерами, что немаловажно в связи с климатическими тенденциями последних лет. Наши пациенты обеспечиваются полноценным трёхразовым питанием. По их отзывам, кормят в «Лазарете» по-домашнему!

Техническое оснащение клиники «Лазарет» полностью соответствует выполняемым задачам: оказание неотложной наркологической помощи, нацеленной на решение сложных медицинских задач в области наркологии.

Все больные, проходящие лечение в «Лазарете», начинают получать психотерапевтическую помощь с того самого момента, когда они переступают порог отделения. Комфортная психологическая обстановка в отделении и исключительно деликатная и уважительная манера общения персонала с больными и их близкими – уже являются прекрасными «средствами первой помощи» на пути к выздоровлению.

Психотерапия – важная часть работы с пациентами.Фото: Олег ЗОЛОТО

В клинике также проводятся акции, направленные на снижение стоимости лечения, действуют скидки, делающие лечение в «Лазарете» максимально доступным для пациентов.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

– Постоянное повышение качества оказываемой помощи – наше незыблемое правило. Мы планируем расширение технических возможностей при лечении заболеваний наркологического и психотерапевтического профиля за счёт освоения новых методик, внедрения в практику новой аппаратуры, самых современных медикаментов, – говорят в клинике.

Кроме того, современное отношение к успешному решению проблем наркологии диктует повышение роли психотерапии в достижении устойчивых ремиссий. И это является одним из важнейших направлений развития клиники «Лазарет».

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

Помимо сплоченного коллектива и отличной технической оснащенности, клиника по праву гордится и своим подходом к каждому пациенту – по-настоящему индивидуальным, личностным.

– Есть стандарты лечения, но нет стандартных пациентов! – уверены врачи клиники. – Общение с врачами не ограничивается сроком его пребывания в стационаре. Каждому пациенту предлагается индивидуальная реабилитационная программа.

Здесь готовы помогать пациентам, используя все достижения медицины.Фото: Олег ЗОЛОТО

За прошедший год в клинике «Лазарет» коренным образом реорганизовали оказание психотерапевтической помощи. Это обеспечило хорошие результаты в поддержании стойких ремиссий у пациентов. Кроме уже успешно применяемых программ «Точка трезвости» и «Меньше пить», здесь внедрили в клиническую практику метод Синклера, что открывает широкие возможности в оказании современной наркологической помощи с минимальной финансовой нагрузкой на пациентов.

А вот и еще один повод для гордости: клиника награждена Знаком Яндекса «Хорошее место», участвует в благотворительной деятельности Благотворительного фонда «Мальтийская служба помощи». И, наконец, специалисты «Лазарета» все чаще выступают в качестве экспертов в области наркологии в телевизионных и радиопрограммах.

КОНТАКТЫ

Адрес: Санкт-Петербург, 17-я линия В. О., дом 4-6

Телефон: 8 (812) 604-72-92.

Сайт и соцсети:

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