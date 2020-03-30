«Лежал возле болота»: Под Петербургом нашли изуродованное тело, которое может принадлежать пропавшему студенту-медику

В Петербурге завершили поиски 22-летнего студента-медика Сергея. Будущий хирург пропал после смены на работе 14 января. Ранним утром Сергей сел в метро на станции «Петроградская» и должен был поехать к своей девушке на «Звездную». Но вместо этого по необъяснимым причинам он поехал на «Парнас». Там след парня оборвался. Его поиски не давали никаких результатов три месяца. Хотя на это были брошены силы сотни волонтеров, полицейских и других служб. Мать Сергея даже обращалась в ФСБ.

- Следователи говорят, что не могут найти ни мотива, ни целей, почему сын мог исчезнуть, - рассказывала ранее «КП-Петербург» мать студента Ирина. - Нет зацепок. Поиск зашел в тупик. Подключены Управление криминалистики и сотрудники регионального главка МВД. Я также написала заявление в ФСБ.

Парень мечтал стать хирургомФото: СОЦСЕТИ

Ирина уверяла, что сын не стал бы прятаться от родных и близких по своей воле. Одной из ее версий было похищение. Женщина предполагала, что его могли схватить бандиты, которым нужен был хирург. Сам Сергей хорошо характеризовался: не пил, не принимал участие в шумных вечеринках. Его основной маршрут каждый день был одинаковый - работа-дом и обратно.

Сергей мечтал стать хирургом с самого детства, также был капитаном футбольной команды и капитаном команды в военной-медицинских соревнованиях «Патриот».

Для поисков Сергея родственники и волонтеры отсматривали записи камер в районе его пропажи. Но студент как сквозь землю провалился. И лишь накануне в полицию поступило сообщение об обнаружении тела.

- Тело было найдено во Всеволожском районе в поселке Ново-Токсово рядом с болотом, - сообщил "КП-Петербург" источник. - Тело было изуродовано животными. Определить личность не представлялось возможным.

Рядом с телом была найдена банковская карта на имя пропавшего студента. Одежда схожа с той, в которой на момент исчезновения был Сергей. Для родственников это известие стало шоком.

В разговоре с "КП-Петербург" девушка погибшего студента в слезах сказала, что у парня не был причин ехать в тот поселок.

- Мы сами пока ничего не знаем, - призналась мать Сергея.

Сейчас тело направили на экспертизу, чтобы установить - точно ли это Сергей и что могло стать причиной смерти. Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".