2020-03-30T13:36:23+03:00
Общество

Комендантский час в Санкт-Петербурге: введут ли из-за коронавируса в городе

«КП-Петербург» узнала, могут ли ввести ввести комендантский час в Санкт-Петербурге из-за коронавируса
Лилия КОЗЛОВА
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Введут ли комендантский час в Санкт-Петербурге из-за коронавируса.Введут ли комендантский час в Санкт-Петербурге из-за коронавируса.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге идет третий день нерабочей недели, которая продлится до 5 апреля 2020 года. Улицы города опустели, а в транспорте почти не встретишь людей. Также с понедельника, 30 марта, в Москве усилился режим карантина – жители не могут выходить из дома без необходимости сходить в магазин, на работу или погулять собакой. Не исключено, что в ближайшее время, вслед за столицей, комендантский час из-за коронавируса введут и в Санкт-Петербурге. Пока, правда, официально об этом не объявлено. Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев призывает не торопить события.

- Для того, чтобы в Санкт-Петербурге ввели комендантский час, нужно, чтобы у нас было определенное количество зараженных, - отмечает парламентарий. - При этом их не обязательно должно быть больше тысячи, как в Москве - все-таки у нас разные города, как по площади, так и по количеству жителей. Что касается того, как это будет выглядеть: безусловно, у наших правоохранителей есть возможность организовать патрулирование улиц, чтобы люди соблюдали запрет. Иначе может выйти так, что кто-то выглянет в окно, увидит, что никто его не соблюдает, пойдет гулять сам, а за ним потянутся остальные. Карантин требует жестких правил и жесткого контроля.

Напомним, что за сутки в Санкт-Петербурге выявлено еще 8 зараженных коронавирусом. На 30 марта в больнице имени Боткина находятся 44 инфицированных пациента. Еще 11 зараженных из Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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