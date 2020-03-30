Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 30 марта 2020 года: 8 новых инфицированных

Новые данные по состоянию на утро 30 марта привел Оперативный штаб по нераспространению коронавируса. Согласно опубликованной информации, в Петербурге подтверждены еще восемь случаев коронавируса. В Ленинградской области число инфицированных составило два человека.

- По состоянию на 30 марта в России зафиксировано 1836 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Прирост за сутки составил 302 случая, - сообщает Оперштаб.

66 за все время пандемии выздоровело, а 9 человек скончались от осложнений при коронавирусе.

Что касается новых случаев, то больше всего их в Москве - 212 человек. Еще 15 пациентов на утро 30 марта зафиксировано в Республике Коми. Далее Идут Санкт-Петербург - 8 заболевших и Московская область с 7 случаями.

Также коронавирус подтвержден у двух жителей Ленинградской области. и уже местный Комитет по здравоохранению дал первые подробности.

В Тосненском районе вирус найден у жены ранее заболевшего мужчины, а второй стала жительница Кингисеппа, приехавшая из Доминиканской Республики.

В Тосно заболевшие жили в частном доме, а в Кингисеппе проведена санобработка подъезда, соседям выданы предписания Роспотребнадзора о нахождении дома. Документы являются основанием для получения больничного.

Напомним, что с 30 марта по 5 апреля в Санкт-Петербурге и Ленобласти, также как и по всей России действует нерабочая неделя, которая нужна для предотвращения распространения коронавируса. Всем гражданам рекомендовано уйти на удаленную работу и оставаться дома.

Отметим, что все петербуржцы и ленинградцы, вернувшиеся из заграничной поездки обязаны сообщить об этом по телефону 112 и оставаться в самоизоляции минимум 14 дней. За нарушение предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

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