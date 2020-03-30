Спрос на такси упал, а на онлайн-покупки - вырос: Как отразился коронавирус на петербургском бизнесе

«Главное, чему коронавирус научил людей в ХХI веке, - правильно мыть руки». Так шутили в Сети, когда в России появились первые заболевшие COVID-19. Сейчас многим уже не до шуток. Число заразившихся перевалило за 800 человек, а в стране объявили неделю карантина. С 28 марта по 5 апреля в России стали нерабочими днями, а в мегаполисах закрыли все, что только можно закрыть. Рассказываем, как коронавирус изменил жизнь петербуржцев и городских предприятий.

В ОФЛАЙНЕ

«БИЗНЕСЫ ПОД УГРОЗОЙ»

Первыми последствия бушующей заразы на себе ощутили деятели сферы культуры, туризма, а также представители малого и среднего бизнеса. Первых посадили на карантин и закрыли, другие начали стремительно терять выручку. В упадке оказался гастрономический рынок: поток посетителей упал в несколько раз. Неделю назад городские рестораторы объединились и обратились к правительству города с просьбой о поддержке.

- С февраля 2020 года выручка большинства организаций общественного питания резко снизилась на 40-60 процентов и продолжает стремительно падать, что в перспективе двух-трех месяцев ставит бизнес под угрозу закрытия, а более 100 000 человек - под угрозу массового увольнения, - заявили они.

В последующие дни некоторые заведения закрылись или изменили режим работы, а остальные усилили меры безопасности. Заведения ужесточили контроль за состоянием сотрудников, участили дезинфекцию поверхностей, а также увеличили расстояние между столами.

- В нашем ресторане мы делали постоянную санитарную обработку и без коронавируса. У нас это было, есть и будет, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» управляющий рестораном МЕМО Матвей Язвов. - Мы следим за законодательством. Согласно требованию в одном месте не могут собирать более пятидесяти человек, поэтому мы ввели ограничения. Если к нам приходило около 40 человек, мы просто делали «стоп» для гостей. Ждали, когда кто-то покинет ресторан.

28 марта ситуация в корне изменилась. Кафе, рестораны, бары и другие заведения закрылись. В список также попали скверы и парки, все непродовольственные магазины, церкви. Мест, где могут собираться люди, в городе фактически не осталось.

ТРАНСПОРТ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ

Иначе обстоит ситуация с транспортом. На период «карантинной недели» останавливать его работу не собираются. Для безопасности пассажиров сотрудники перешли в режим усиленной дезинфекции. Для обработки вагонов и других зон Петербургский метрополитен дополнительно закупил более 11 тонн моющего средства и около 60 тысяч антисептических салфеток. Позаботились и о кассирах. Для них закупили 65 тысяч пар одноразовых перчаток.

- Поручни и сиденья всех выходящих на линии метрополитена вагонов обрабатываются дезинфицирующими средствами дважды в сутки, - уточнили в пресс-службе подземки. - Четыре раза в сутки проводится влажная уборка с помощью дезинфицирующих растворов в пассажирских зонах и вестибюлях всех станций. Турникеты, кассовые окна, двери обрабатываются раз в полчаса.

Отразился коронавирус и на частных перевозчиках. В начале пандемии петербургские таксисты наблюдали небольшой рост заказов в часы пик - утром и вечером, когда люди едут на работу и с работы. Однако сейчас ситуация изменилась: количество вызовов от физлиц упало на 30 процентов по сравнению с таким же периодом прошлого года. В корпоративном сегменте сильного спада пока не наблюдалось. Переживая за своих сотрудников, некоторые компании заказали для них развозку на работу и с работы, чтобы им не приходилось пользоваться общественным транспортом.

- Как мы знаем, на следующей неделе объявили внеплановые выходные дни, так что, скорее всего, заказов на такси станет еще меньше, - рассказывает коммерческий директор Такси 068 Анна Тельянова. - Вне зависимости от пассажиропотока каждый день все наши автомобили проходят тщательную полную дезинфекцию. Автомобили проветриваются после каждого пассажира. Кроме того, мы обеспечили наших водителей масками и дезинфицирующими салфетками для обработки внутренних поверхностей автомобиля в течение смены. Водители, как и раньше, проходят медицинский осмотр два раза в день, и ни один водитель с признаками простуды не допускается до работы.

В ОНЛАЙНЕ

Еще один тренд, заданный пандемией, связан с онлайн-сервисами и возможностями, которые они предоставляют. Сложившаяся ситуация показала, насколько широко шагнула цифровизация. Благодаря Интернету у школьников и студентов по всей России появилась возможность дистанционного обучения. Отдельный вклад внесли театры и музеи, которые не дают населению утонуть в хандре. Например, БДТ ведет трансляции своих лучших спектаклей, а Эрмитаж проводит дистанционные экскурсии.

Удобство и экономия времени - главные преимущества онлайн-покупок.Фото: Андрей ГАШЕВ

Изменилось и отношение к онлайн-покупкам. Осваивать эту технологию начали даже те, кто с осторожностью смотрел на подобную авантюру. В Интернете петербуржцы покупают не только продукты и технику, но даже недвижимость. В первом онлайн-магазине квартир от ГК «КВС» горожане заключают сделки, не выходя из дома. Как рассказали в строительной компании, сейчас доля покупок в Сети составляет порядка 38 процентов от их общего количества. «Если еще пару месяцев назад онлайн-магазин квартир был нашей фишкой, инновационным сервисом для тех, кто привык и хочет быть в тренде, удобным инструментом для региональных клиентов, то сейчас он переходит в разряд насущной необходимости, - отмечает генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева. - Это уже вопрос здоровья горожан и здоровья нашего бизнеса, который с этим IT-сервисом может стабильно работать даже в условиях карантина. К тому же это действительно удобно!

Еще два года назад, для того чтобы оформить сделку с ипотекой, от клиента требовалось порядка семи визитов в банк и двух посещений МФЦ, то сейчас покупая онлайн, нужно только одно посещение банка. В новых реалиях такой способ не только экономит время, но и позволяет избежать лишних контактов с людьми. Купить жилплощадь в интернет-магазине можно всего за несколько шагов - все как в любом другом онлайн-магазине. На выбор есть несколько вариантов: 100-процентный взнос, рассрочка или ипотека.

- Очень важно, что оплата проходит только после регистрации договора в Росреестре. Для клиента это определенные гарантии, и мы специально выстроили бизнес-процессы так, чтобы покупка квартиры в Сети была максимально безопасна и прозрачна для наших будущих дольщиков, - добавляет Анжелика Альшаева. - Вся процедура - от выбора квартиры до сделки - занимает около пяти дней, а при использовании ипотеки - от 7 до 12 дней.

Онлайн-продажи в недвижимости - это не будущее, это уже настоящее. Первичный рынок в отличие от вторичного более структурирован и унифицирован, здесь практически нет юридических рисков, клиенту проще оценить ликвидность покупки. Строящийся дом в большинстве случаев - это не готовый продукт, который можно «пощупать» и посмотреть. Больше 90 процентов покупателей на рынке приходят через Интернет зачастую информированными и обращаются в офис порой только для того, чтобы оформить документы. Перевод этой опции в онлайн - закономерность. Придерживаются такого принципа и другие компании. Закрытые бары и рестораны на время карантинной недели запускают опцию доставки, а спортивные и лингвистические центры - онлайн-занятия. Хочется верить, что это поможет пережить кризис с меньшими потерями.