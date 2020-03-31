Особенности «плюшевой» охоты: Прыгай на людей, жести и ничего тебе за это не будет

В первой части мы рассказали, почему устроиться аниматором не так просто и как новичков учат выманивать деньги у клиентов. На этом ее карьера в шкуре сказочного персонажа не закончилась...

После первого дня в костюме единорога устала как собака. Казалось бы, ходишь постоянно вперед-назад, виляешь хвостом, машешь руками - ничего сложного. Но тело болело, как после затяжной тренировки.

Вновь разводить людей на деньги не было ни сил ни желания. Хотелось отказаться от чумовой затеи и забыть этот опыт, как страшный сон. Если бы не одно но. Многие вопросы, связанные с «плюшевым» бизнесом, так и остались без ответа. Еле сдерживая подступившие слезы, отправилась на разведку.

«ТУТ ТАКИЕ ДЕНЬГИ МОЖНО ЗАШИБАТЬ»

На работу опоздала. Отмазку придумывать не пришлось. Администратор Денис просил захватить с собой регистрацию, вот ее, собственно, и искала. Зачем она ему - не поняла. Может, делает видимость, что у них все серьезно и по закону.

К слову, о серьезности. За опоздание даже на одну минуту аниматоры платят штраф 1 тысяча рублей. За прогул по неуважительной причине - 4200. Но я пока только прохожу стажировку, и на меня такие правила не действуют.

В этот раз с погодой сказочно повезло. Сухо, безветренно и достаточно тепло. Поначалу не так фартило, как в прошлый раз. Петербуржцы и туристы все чаще отказывались обниматься… из-за коронавируса. Так прямо и говорили: «Не хотим, бацилла по городу «ходит».

Выбраться из теплых объятий без ущерба для кошелька не так просто.Фото: Артем КИЛЬКИН

Денис внимательно наблюдал за мной. Повторял, что нужно снимать головной убор, чтобы человек меня видел. А мне так не хотелось - не могла смотреть людям в глаза. Стыдно! Зато аниматор Вова, который работал через дорогу от нас в костюме купидона, стеснения не испытывал.

- Около 5 тысяч уже, - спустя два часа после начала смены выдал Вова. У Дениса к этому времени насчитывалось в районе 2 тысяч, у меня дела шли намного хуже…

Вове восемнадцать, он коренной петербуржец. В «куклах» работает уже полтора года. По образованию крановщик, но по специальности ни разу не работал. Случайно попал в «зверинец», и затянуло в денежный омут.

- Подруга, тут такие деньги можно сшибать в сезон… - учил он меня уму-разуму. - Застал только конец, но и то хорошо подзаработал. Максимальная сумма за день? 38 тысяч рублей. Из них сорок процентов оставляешь себе.

- А когда не сезон? - спросила я.

- По-разному. Бывало, что и со 100 рублями уходил, - серьезно ответил аниматор.

- А как же план: в будни 8 тысяч, в выходные по 12? Начальство не наказывает, если не выполняешь?

- Что тебе Ваня (имя начальника. - Прим. ред.) сделает?! Как от тебя накажет? - рассмеялся Вова.

«ЗА ТЕБЯ РЕШАТ ЭТОТ ВОПРОС»

У Вовы была своя схема заманивания людей. Денис учил меня быть вежливой, но настойчивой. Вова говорил прямым текстом: «Не бойся прыгать на людей, жестить».

- Высмотрела нужную кандидатуру и побежала к ней навстречу с раскрытыми руками. Одновременно с этим кричишь: «О-го-гошки, о-го-гошки, обнимай единорожку!» Прям прыгай на них, - выкладывал свои методы работы аниматор.

Тут же решила проверить на практике. Уловки Вовы работали. Многие начили улыбаться, смеяться и не противились сфотографироваться. Казна начала нехило пополняться.

- И шутить не бойся! Увидела мужчину с пузом, дотронься, скажи ему: «Ну че, депутат, давай фотографироваться!», - заливался смехом Вова. - Можешь потом добавить: «Бери коняху за ляху!»

- А если обидятся, заявление напишут?

- Не переживай, за тебя решат этот вопрос. Иначе бы мы тут не стояли.

В этот день моя выручка оказалась в полтора раза больше - 2650 рублей. Мне отдали честно заработанные деньги - 1060 рублей - и я пошла на заслуженный отдых. Больше на Невский не возвращалась!

Образ купидона довольно популярен у туристов.Фото: Артем КИЛЬКИН

ПИСАЛ В ОРГАНЫ, СОЗДАЛ ПЕТИЦИЮ

За два дня, проведенных на Невском в шкуре зверя, узнала о закулисье уличных артистов много интересного. Но вопросы все же остались. Например, ко мне ни разу не подошли сотрудники правоохранительных органов и не попросили документы. Казалось бы, центр города, большой поток туристов, на каждом шагу горе-артисты, да и о проблеме с хулиганистыми персонажами всем давно известно.

Петербуржец Илья Мальцев еще два года назад начал бороться с «куклами» в Александровском парке, на Невском проспекте и Дворцовой площади.

- Писал обращения сотрудникам правоохранительных органов, налоговой службы. Но так ничего с мертвой точки не сдвинулось, - рассказал общественник.

В 2019 году он опубликовал в Интернете петицию, в которой призвал полицию и администрацию найти управу на «зверье», портящее репутацию культурной столицы.

- Я обращался за помощью к депутатам. Пришел ответ из УМВД по Центральному району. В нем говорилось, что места, где «работают» уличные артисты, находятся на особом контроле, а аниматоров регулярно задерживают, - рассказывает Илья.

Осенью 2019 года, по словам Мальцева, заместитель начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Виктор Борисенко лично пообещал разобраться с куклами за две недели.

- Как видите, «сказочные герои» до сих пор работают, - негодует Мальцев.

Подпись: Петицию Ильи Мальцева подписали почти пять тысяч человек. Источник: Скриншот с сайта change.org

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН

В Комитете по туризму не раз обсуждался вопрос об уличных аниматорах, но привлечь к ответственности или попросту прогнать ряженых не имеют права. Деятельность не запрещена законом. Если в обличии «зверей» мошенники или незаконные предприниматели, то здесь должны разбираться правоохранители.

- Уличный аниматор так или иначе должен состоять в трудовых отношениях со своим работодателем. А тот - иметь официальную регистрацию и платить налоги, - поясняет юрист Михаил Герман. - Если «сказочный герой» работает как самозанятый, то он обязан быть официально зарегистрирован и тоже оплачивать налоги.

После эксперимента мы связались с Денисом, чтобы узнать, законно ли организация занимается предпринимательской деятельность. Вразумительный ответ получить так и не удалось.

Поэтому то, что происходит в реальности, по мнению специалиста, обыкновенное попрошайничество. У аниматоров при себе нет ни разрешения на оказание услуг, ни прайс-листа, ни кассового аппарата. И никто клиенту не выдает чек. Это значит, что человек может в любой момент отказаться от оплаты, если не заинтересован в услугах фотосъемки.

- Если есть факт вымогательства - обращайтесь в правоохранительные органы, но для этого вам нужны доказательства: фото- или видеосъемка, свидетельские показания, - отмечает председатель общественной организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.

Но ничего, кроме административной ответственности, «зверью» не грозит. Максимум, штраф - до 2?? рублей.

- Лицензирование уличных аниматоров как профессиональных актеров, слаженная работа правоохранителей с налоговой службой помогут выдворить хулиганистых и нахальных артистов с улиц города, - уверяет Михаил Герман.

ВОПРОС – РЕБРОМ

Как не дать собой манипулировать?

Общение петербуржцев и туристов с уличными аниматорами ведется на эмоциях и чувствах. Психолог Анна Галахова убеждена, что именно по этой причине их бизнес выживает и процветает.

- Очень важно сразу определять границы и смело говорить «нет» тому, о чем вы не договаривались. Если не планировали фотографироваться с ослом, скажите «нет» сразу, не реагируйте на заигрывания любезностью. Вы ничего не должны за то, что кто-то к вам дружелюбен и очень хочет оказать вам услугу, - поясняет она.

У аниматоров есть свои мотивы - заработать денег. Вы не обязаны им в этом помогать. Это не ваша вина и ответственность, что они зарабатывают таким образом.

Решили сфотографироваться - сразу определите, сколько можете на это потратить. Специалист советует заранее обговорить условия. Например, две фотографии за 500 рублей. И не соглашаться на дополнительные условия.

- Начинают оказывать давление уговорами или шантажом, апеллируйте к проговоренной вслух договоренности. Просто и четко: «Нет, я договаривалась на две фотографии, а не на десять», - советует психолог.

ОФИЦИАЛЬНО

- Если достаточно оснований – стражи порядка доставляют нарушителей в полицию для разбирательств и профилактической беседы, - пояснил корреспонденту «КП» начальник Управления информации и общественных связей, полковник внутренней службы Вячеслав Степченко. - В большинстве случаев они привлекаются к административной ответственности, в том числе за осуществление предпринимательской деятельности без соответствующей лицензии, либо мелкое хулиганство.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области нам пояснили, что в полицию в среднем поступает по две жалобы в день на действия так называемых уличных аниматоров в историческом центре Петербурга. Люди жалуются на навязчивое поведение, грубость и приставание.