«Боязно, но что делать»: петербуржцы объяснили, почему им не сидится на карантине

Четвертый день Санкт-Петербург живет в условиях жесткого карантина: закрыты парки, рестораны и торговые центры, а людям настоятельно рекомендовано сидеть дома. Они этому совету, впрочем, следуют слабо — до сих пор народ (пусть и куда меньше, чем было до карантина) можно встретить на детских площадках и магазинах, которые пока еще работают. «Комсомолка» пообщалась с петербуржцами и выяснила, что все-таки заставляет их нарушать режим самоизоляции.

«ПО ТЕЛЕВИЗОРУ РАССКАЗАЛИ...»

В скверике у Большого концертного зала раздаются голоса и детский смех. По аллейкам прогуливаются мамочки с колясками, на круговой дорожке бабушка с лыжными палками в руках совершает обеденный моцион. Складывается такое ощущение, что про зловещий коронавирус они если и слышали, то что-то очень-очень отдаленное. Так, впрочем, и оказывается.

- Вы понимаете, - в ответ на вопрос о самоизоляции принимается поучать нас та самая бабушка с лыжными палками. - Я видела по телевизору, что этот вирус очень тяжелый. Он практически не передается воздушно-капельным путем! Он может только лежать на разных поверхностях. Поэтому я на прогулках ни к чему не прикасаюсь и стараюсь со всеми держать дистанцию.

Кое-кто опрометчиво уповает не на самоизоляцию, а на хорошее настроение и бодрость духа.Фото: Артем КИЛЬКИН

Попытка убедить пенсионерку — ей, кстати, недавно исполнилось 60 лет, то есть в группу риска по возрасту женщина уже попадает — в том, что основной путь передачи COVID-19 как раз-таки воздушно-капельный, ни к чему не приводит. Бабушка продолжает гнуть свое.

- В квартире вы можете находиться не один, - замечает она. - Так что там риск заразиться только увеличивается. И неизвестно еще, что для вас будет лучше — постоянно сидеть в четырех стенах или гулять и дышать свежим воздухом.

ИЗОЛЯЦИЯ С ОСЛОЖНЕНИЯМИ

В том же скверике набредаем на явно расстроенного парня с велосипедом. Молодой человек рассказывает, что его зовут Евгений, ему 20 лет, и он бы рад был посидеть дома, но начальство не разрешает.

- Я мерчендайзер, выкладываю в магазинах газировку, - признается он. - С чего-то вдруг решили, что газировка — товар первой необходимости! Теперь вот каждый день разъезжаю по центру на велосипеде. Семь точек — с восьми утра и до четырех вечера. Боязно, конечно, в такой обстановке по городу передвигаться, но что поделать? Нам сказали, нужно работать.

Из скверика возле БКЗ перемещаемся на Литейный проспект, во дворик с цветущей сакурой. Здесь удается подловить молодую мамочку — 25-летнюю студентку по имени Оксана.

Особенно тяжело самоизолироваться людям с маленькими детьми.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Всем, кто мне говорит, что надо сидеть дома, я отвечаю — с удовольствием сидела бы, но не позволяет сын, - признается девушка. - Детскую энергию ведь надо куда-то девать. Он бегает по дому, каждый день «когда гулять, когда гулять, когда гулять?». Никакие уговоры не срабатывают - «ты все неправду говоришь, на улице же люди ходят!». Поэтому приходится выходить из положения хотя бы так: 15 минут погулять возле дома и обратно на карантин.

Петербуржцам с маленькими детьми самоизолироваться вообще особенно сложно. А тут последние три дня и солнце пригревает — ну как не выйти со своим чадом на прогулку? С другой стороны, и вирус никуда не делся, так что детские площадки в городе превратились в территории со своими правилами: мамочки заранее договариваются, с кем их дети будут сегодня играть, чтобы ничего не подцепить, и не подпускают случайных прохожих к качелькам и горкам ближе, чем на полтора метра.

Тем не менее людей все же стало ощутимо меньше - особенно в центре города.Фото: Артем КИЛЬКИН

БЕЗЛЮДНЫЙ ЦЕНТР

Поредели — но не исчезли совсем — и толпы на Невском проспекте. Здесь мамочек с колясками уже не встретишь, но зато иногда даже попадаются туристы. Группка школьников, приехавших из Псковской области, призналась нам, что на вирус они стараются особого внимания не обращать. Ребята в Петербурге в первый раз, а в пустых улицах даже находят свою прелесть: можно свободно разглядывать памятники и не толкаться локтями на мостах и проспектах. Чуть поодаль обнаружился скромный мужчина 53 лет - «Комсомолке» он доверительно сообщил, что в вирус не верит, потому что была уже на его памяти и Эбола, и свиной грипп, и лихорадка Зика — и ничего, как-то выжил. На возражение о том, что COVID-19 — штука новая, и как себя с ней вести, человечеству пока не очень понятно, мужчина только отмахнулся и посоветовал больше гулять и принимать витамины.

В изоляции сидеть трудно, но зато безопасно.Фото: Артем КИЛЬКИН

А вот кому из-за карантина приходится совсем туго, так это частному бизнесу. В арке Генерального штаба нам посчастливилось наткнуться на единственный посреди огромного пустого пространства лоток с бронзовым литьем — бюстами политиков и поэтов, танками, сфинксами и прочим. По словам оказавшегося рядом литейщика Василия (имя изменено по требованию респондента — прим.ред.) перспектива разориться окончательно пугает его больше, чем вирус.

- У нас выручка упала процентов на 90, наверное, - сетует мужчина. - А ведь ребятам в литейном цеху надо платить зарплату, им надо семьи чем-то кормить. Еще месяц в таких условиях — и будет катастрофа. Мы к этому сезону подготовились, хотели открыть восемь точек по городу. А теперь как бы совсем не закрыться. Ну вот если скажут, что все, строгий карантин — запремся по домам. А так будем стоять до последнего.

Одним словом, в самоизоляции петербуржцам упорно не сидится: постоянно гонит их на улицу то нужда, то маленькие дети, то собственное мнение, категорически не совпадающее с мнением ВОЗ. Возможно, хотя бы жесткий карантин, который ввели в городе с 30 марта, исправит ситуацию — иначе скорой победы над вирусом нам не видать.

Кстати, по последним данным, в Санкт-Петербурге на 31 марта 2020 число заражений достигло 98, два человека умерли.

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