Издатели просят администрацию Петербурга не допустить закрытия киосков с газетами

Уважаемая Администрация Санкт-Петербурга!

Коронавирус разделил петербуржцев на затворников, беспечных «отдыхающих» и нарушителей карантина. С быстро распространяющейся заразой справедливо борются жесткими мерами. Но все ли из них оправданы?

Правительством России утвержден перечень непродовольственных товаров первой необходимости из 23 пунктов. Периодическая печатная продукция – те самые газеты, которыми распространяются новости о числе зараженных и рекомендации о том, как уберечься от вируса, – в него не вошли.

Очередные поправки в список противовирусных мер, реализуемых в Санкт-Петербурге, вовсе запретили «распространение печатных материалов посредством передачи их из рук в руки». И это при том, что большинство точек продажи прессы на сегодня – это павильоны, где покупатель точно так же, как в любом супермаркете, выбирает товар на полке и несет его на кассу.

Несмотря на пункт Указа Президента о нерабочих днях, который постановляет «организациям, осуществляющим производство и выпуск СМИ, определить численность работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля 2020 года функционирование этих организаций», и разъяснения Минкомсвязи о том, что «необходимо обеспечить бесперебойную работу организаций, осуществляющих производство и выпуск СМИ», в Петербурге над киосками и павильонами с печатью нависла угроза. За распространителями новостей наблюдают с прошлой недели. А теперь, в свете рейдов по заведениям, которые, по выводам местных полиции, Роспотребнадзора и администрации, должны быть закрыты, киоски и павильоны рискуют попасть в число опальных и нарваться на закрытие и штраф.

Формально запрет на продажу газет хорошо согласуется с запретом продавать печать «из рук в руки». На деле «из рук в руки» отсутствует: прежде чем пополнить полки, киоскер надевает перчатки. А роль бумаги как прекрасного разносчика инфекции явно преувеличивается. Об этом говорят эксперты и ученые. Так, авторитетные исследователи коронавируса выяснили: чем более рыхлый материал, тем меньше «вирус» остается на нем активным. Выходит, что та же колбаса в пластиковой упаковке гораздо больше подходит для распространения вируса, нежели бумага. Всемирная организация здравоохранения также отметает бумажные конверты как успешный способ распространения заражения.

Пять субъектов России задумались над социальной ролью печатных СМИ в жизни граждан и уже включили их в перечень первой необходимости. Однако, в самом читающем городе страны вопрос с печатной периодикой – а значит, и с информированием и просвещением горожан и дальнейшей судьбой все отрасли, которая пополняет городскую казну налогами и обеспечивает жителей рабочими местами, – остается нерешенным. Более того, пока в одних районах печатную прессу поддерживают, в других грозятся уже завтра наказать распространителей закрытием и штрафами.

В связи с этим просим Администрацию Санкт-Петербурга прояснить свою позицию по социально важному вопросу распространения печатной периодики и не допустить неверного толкования распоряжений Правительства России и Правительства Санкт-Петербурга на местах.

С надеждой на светлое будущее,

Издатели Санкт-Петербурга.