Любительница йоги, владельца салона красоты и видеомонтажер: кто вошел в состав первой женской футбольной команды «Зенит»
Пандемия коронавируса повлияла на все мировые соревнования, планы пришлось корректировать. В феврале 2020 года публике представили игроков первой женской футбольной команды клуба «Зенит», в марте они должны были выйти на поле и показать себя, но, увы, все планы сорвались. Однако отмена матчей не означает, что мы не можем познакомиться с членами команды. Итак, специально для «Комсомольской правды»- Петербург девушки рассказали о том, как они попали в профессию, о проблемах организации личной жизни и страхе перед коронавирусом.
Екатерина Сочнева
Однажды я пошла с подругой за компанию поиграть в футбол — и затянуло. Позже перешла в спортивную школу, чтобы совмещать тренировки и учебу, ну а дальше «по накатанной». Пробовала заняться шитьём для себя, но не получилось совмещать курсы с тренировками и сборами.
В вопросе отношений все зависит от твоей второй половинки. Если человек адекватный, понимающий, который поддерживает тебя в твоем деле, то все трудности пережить легко. Бывают, конечно, непростые моменты, когда идет предсезонная подготовка, сплошные сборы — и эти расставания иногда тяжело переносятся, но мы живем в 21 веке, где уже в каждой соцсети есть видеосвязь. Поэтому даже на расстоянии люди найдут время, чтобы созвонится и поговорить.
Выбирать между карьерой и отношениями не приходилось. И мне кажется не должно быть таких выборов. Ты должен понимать, куда ты идешь, зачем и с кем. И это решение должно быть осознанным. И еще раз повторюсь — вторая половинка должна всегда тебя поддерживать и быть рядом, тогда вы не встанете перед выбором между карьерой и отношениями.
Если постоянно думать о коронавирусе и бояться заболеть, то обязательно заболеешь. Я не боюсь его и стараюсь не думать, не размышлять о нем. У нас грамотные врачи в команде, так что мы под полным присмотром профессионалов и нам он не страшен.
Екатерина Морозова
Любовь к футболу появилась в детстве. Раньше все во дворе играли в футбол, и я не отставала. Потом тренер мальчишек увидел меня в футбольной коробке и сказал, что в Кемерово есть женская команда, посоветовал туда пойти. Я рассказала маме, она была не против. На следующий день я уже появилась на тренировке ЖФК «Кузбасс».
Кроме спорта ничем особенным не увлекаюсь. В свободное от тренировок время смотрю сериалы, люблю игры NBA и могу с кем-нибудь зарубиться в FIFA.
Мне не трудно найти общий язык с людьми, которым интересен футбол, ведь о нем я могу говорить бесконечно. Передо мной никогда не стоял выбор между спортом и отношениями. Сначала футбол, потом — все остальное.
Коронавирус не страшен, если соблюдать все правила гигиены и карантина.
Дарья Шквара
Начинала играть в футбол с ребятами во дворе. И даже ходила в школу «Черноморец» со своими друзьями на тренировки. Были городские турниры, где я играла с мальчишками. В 15 лет уехала в Училище Олимпийского резерва.
На данный момент футбол занимает почти все мое время. Но когда есть возможность, стараюсь чаще видеть новые города и страны.
Думаю каждому, кто занимается профессионально спортом, будет не легко строить отношения. Всегда есть какие-то жертвы, и чаще всего они связаны с личной жизнью.
Я бы не сказала, что женщины в футболе должны прямо сейчас зарабатывать наравне с мужчинами. Думаю, что для начала нужно развивать женский футбол, а за этим уже будет всё остальное.
Коронавируса не боюсь, потому что соблюдаю все меры предосторожности.
Татьяна Морина. ФОТО: пресс-служба ФК "Зенит"
Татьяна Морина
Все детство во дворе я гоняла мяч с мальчишками. Только лет в 15 в моем родном городе (Великий Новгород — ред.) объявили набор в женскую команду. Дальше все, как в тумане.
Вообще, как человек с техническим образованием, я люблю чинить, вертеть, крутить, понимать, как что работает. Мне это очень нравится. Также немного занимаюсь видеомонтажом. В этом и техническая составляющая есть, и творческая.
Строить отношения, думаю, трудно. Не каждому понравится вечно отсутствующая дома девушка. Ведь тренировки, выезды и сборы никто не отменял. Выбирать между карьерой и отношениями пока не приходилось и, надеюсь, такого не будет.
Страха перед коронавирусом нет, как минимум потому что мы изолированы от общества в данный момент (команда живет в Академии «Зенита» - ред.). Переживаю немного за своих родных, но верю, что все обойдется и будет хорошо!
Алена Беляева
Начала заниматься футболом во дворе с мальчишками. Играли, где только можно было. Через какое-то время брат привел в секцию — с тех пор и начала играть.
Кроме футбола увлекаюсь много чем — другими видами спорта, например. Я люблю читать, занимаюсь йогой, развиваю себя, а еще у меня есть свой бизнес.
В отношениях при нашей работе есть сложности, но из любой ситуации можно найти выход, а в чем-то и плюсы найти. Сложно из-за расстояния и долгих разлук, но немного помогает онлайн-общение. Однажды пришлось делать выбор между карьерой и отношениями. Это было не просто. И, скажу честно, был даже выбор в пользу отношений. Эта история многому меня научила.
Коронавируса не боюсь. Простые меры предосторожности, элементарная гигиена, ответственность за себя и людей вокруг, а не надеяться на «авось». И, главное, без паники. Провести время это с пользой для себя и близких. Даже из этой ситуации найти плюсы.
Бело-синяя форма очень идет прекрасным дамамФото: Олег ЗОЛОТО
Юлия Гриченко
Как и все девчонки начинала со школьного двора, бегала с мальчишками пока меня не заметили и не пригласили попробовать свои силы в профессиональном футболе. На первый просмотр я приехала как нападающий, а через три дня стала вратарем.
Свободное время люблю проводить в домашней обстановке, смотреть фильмы, заниматься собакой — гулять с ней, играть.
Строить отношения трудно. Не каждый готов мириться с постоянными разъездами, переездами в города и т.д. Случаев, когда приходилось выбирать между отношениями и футболом не было. Мне кажется, глупо ставить себя перед таким выбором.
Наверное, слово «боишься» не уместно в случае с коронавирусом, но глядя на то, что происходит в мире, я, конечно, переживаю за себя и своих родных. Желаю, чтобы эта болезнь обошла всех стороной, чтобы поскорее закончилась эта эпидемия. И хочу попросить всех, чтоб берегли себя и своих близких, соблюдали меры предосторожности.
Мария Дигурова. ФОТО: пресс-служба ФК "Зенит"
Мария Дигурова
Однажды я прогуливала урок и зашла в спортзал, там встретила учительницу и она предложила поиграть за школу на городских соревнованиях. После этих соревнований тренер предложил остаться и участвовать в турнире, так и затянуло. Помимо этого я читаю книги, реже смотрю сериалы. Планирую поступить в магистратуру на спортивный менеджмент
Строить отношения не трудно, сложнее сохранить. Но вообще, думаю, у каждой свой взгляд на этот вопрос.
В клубе заботятся о нас, поэтому коронавируса не боюсь, но соблюдаю рекомендации. Больше переживаю за родных.
Зарина Шарифова
С самого детства я была окружена футболом. Близкие нашей семьи влюбили в меня в этот прекрасный вид спорта. В первом классе я занималась народными танцами, но когда я узнала, что в нашей школе появился кружок по футболу, то начала сбегать с тренировок по танцам, чтобы поиграть в футбол с мальчиками. И только в 3 классе учитель по физической культуре направил меня в женскую команду «Мирас». В этой команде я играла до своего перехода в футбольный клуб «Зенит».
Свободное время люблю проводить с близкими мне людьми. Стараюсь развиваться всесторонне, люблю смотреть фильмы, а также уделяю время для подготовки к экзаменам.
Я считаю, что в нашей профессии трудно заниматься личной жизнью. У спортсменов, которые отдаются полностью своему любимому делу, не так много времени. Стараюсь отдавать все своё внимание футболу и учебе, ведь мне всего 16 лет. Я считаю, что пока рано задумываться о каких-либо отношениях.
Что касается коронавируса, я соблюдаю все рекомендации специалистов, поэтому думаю, что он обойдёт меня стороной. В такой сложный период для всех, главное — это не паниковать и все будет хорошо.
Ника Белова
Футбол со мной с самого раннего детства. Еще в садике играла с мальчиками на соседней площадке, пока девочки были заняты куклами. В моем родном городе (Минусинск, Красноярский край — ред.) не было женской команды, поэтому в первом классе я бегала за моим первым тренером Артемом Владимировичем Канарейкиным и напрашивалась на тренировки. В итоге он собрал со всей школы девочек, которые хотели попробовать себя в футболе, но спустя время осталась только я.
Если ты встретишь своего человека, то вам ничего не помешает. Но для меня отношения пока не главное. Свободное время я трачу на тренировки.
Коронавируса не боюсь, я думаю, что не надо наводить панику, но нужно строго соблюдать все рекомендации.
Ксения Олексюк
В школе была футбольная секция. Когда я туда пришла, увидела, что там одни мальчишки. Меня кучу раз останавливали, говорили, что это не женский спорт, но мне было не интересно их мнение. Я играла с мальчишками, мы выезжали на разные соревнования. Потом тренер решил подыскать мне женскую секцию в моем районе - это команда «Приморочка» (школа 583). Я пришла туда и буквально меньше чем через месяц тренер отправил заявку в СШОР Аврора, собственно откуда я и пришла в «Зенит».
Еще я увлекаюсь музыкой, занималась вокалом 8 лет, иногда снимаю разные видео в соцсети.
Людмила Шадрина
В футбол, как это ни странно, меня привела собака. В нашей семье жила гиперактивная чау-чау, которая на прогулке постоянно убегала, а мне приходилось ее ловить, чтобы отвести домой. Однажды мне это надоело, и я просто решила дать собаке бегать столько, сколько ей вздумается, а сама в это время начала играть в футбол с мальчишками во дворе. В итоге, собака вдоволь нагулялась, я тоже отлично провела время — и все остались довольны. Так и началась моя футбольная история. К тому моменту у меня за плечами уже были занятия художественной гимнастикой и спортивными танцами. Через какое-то время я записалась в секцию по футболу, занималась с мальчишками. А когда в соседней школе открыли женское отделение, перешла туда. На тот момент я уже горела футболом. Занималась у Поповой Марии Александровны. А после — попала в команду «Приалит» из Реутова.
Если говорить о времени предсезонной подготовки, то за пределами поля мы восстанавливаемся от тренировок, спим, едим — и на этом все. Абсолютно все время посвящено подготовке к старту чемпионата. В свободное время, у меня есть еще одно занятие — собственная студия красоты. Она, конечно, требует внимания, это мое детище. Приходится разбираться с документами и контролировать работу студии. Так что я тренируюсь, а если есть свободное время, занимаюсь делами. Со мной не случается ситуаций, когда я вообще ничего не делаю — мне жаль своего времени.
Заниматься личной жизнью безусловно сложно — сборы, тренировки, выездные матчи! Но это реально, просто надо найти человека на своей волне.
Боятся коронавируса не вижу смысла, главное — соблюдать все требования для того, чтобы меня это миновало.
Женский "Зенит" провел тренировку и фотосессию на Дворцовой площади.Спортсменки позировали клубному фотографу и занимались на ярком солнцеОлег ЗОЛОТО
ИСТОЧНИК KP.RU