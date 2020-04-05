Любительница йоги, владельца салона красоты и видеомонтажер: кто вошел в состав первой женской футбольной команды «Зенит»

Пандемия коронавируса повлияла на все мировые соревнования, планы пришлось корректировать. В феврале 2020 года публике представили игроков первой женской футбольной команды клуба «Зенит», в марте они должны были выйти на поле и показать себя, но, увы, все планы сорвались. Однако отмена матчей не означает, что мы не можем познакомиться с членами команды. Итак, специально для «Комсомольской правды»- Петербург девушки рассказали о том, как они попали в профессию, о проблемах организации личной жизни и страхе перед коронавирусом.

Екатерина Сочнева

Однажды я пошла с подругой за компанию поиграть в футбол — и затянуло. Позже перешла в спортивную школу, чтобы совмещать тренировки и учебу, ну а дальше «по накатанной». Пробовала заняться шитьём для себя, но не получилось совмещать курсы с тренировками и сборами.

В вопросе отношений все зависит от твоей второй половинки. Если человек адекватный, понимающий, который поддерживает тебя в твоем деле, то все трудности пережить легко. Бывают, конечно, непростые моменты, когда идет предсезонная подготовка, сплошные сборы — и эти расставания иногда тяжело переносятся, но мы живем в 21 веке, где уже в каждой соцсети есть видеосвязь. Поэтому даже на расстоянии люди найдут время, чтобы созвонится и поговорить.

sochneva11 Екатерина Сочнева

Выбирать между карьерой и отношениями не приходилось. И мне кажется не должно быть таких выборов. Ты должен понимать, куда ты идешь, зачем и с кем. И это решение должно быть осознанным. И еще раз повторюсь — вторая половинка должна всегда тебя поддерживать и быть рядом, тогда вы не встанете перед выбором между карьерой и отношениями.

Если постоянно думать о коронавирусе и бояться заболеть, то обязательно заболеешь. Я не боюсь его и стараюсь не думать, не размышлять о нем. У нас грамотные врачи в команде, так что мы под полным присмотром профессионалов и нам он не страшен.

Екатерина Морозова

Любовь к футболу появилась в детстве. Раньше все во дворе играли в футбол, и я не отставала. Потом тренер мальчишек увидел меня в футбольной коробке и сказал, что в Кемерово есть женская команда, посоветовал туда пойти. Я рассказала маме, она была не против. На следующий день я уже появилась на тренировке ЖФК «Кузбасс».

Кроме спорта ничем особенным не увлекаюсь. В свободное от тренировок время смотрю сериалы, люблю игры NBA и могу с кем-нибудь зарубиться в FIFA.

morozova_____ekaterina Екатерина Морозова

Мне не трудно найти общий язык с людьми, которым интересен футбол, ведь о нем я могу говорить бесконечно. Передо мной никогда не стоял выбор между спортом и отношениями. Сначала футбол, потом — все остальное.

Коронавирус не страшен, если соблюдать все правила гигиены и карантина.

Дарья Шквара

Начинала играть в футбол с ребятами во дворе. И даже ходила в школу «Черноморец» со своими друзьями на тренировки. Были городские турниры, где я играла с мальчишками. В 15 лет уехала в Училище Олимпийского резерва.

На данный момент футбол занимает почти все мое время. Но когда есть возможность, стараюсь чаще видеть новые города и страны.

dashashkvara Дарья Шквара

Думаю каждому, кто занимается профессионально спортом, будет не легко строить отношения. Всегда есть какие-то жертвы, и чаще всего они связаны с личной жизнью.

Я бы не сказала, что женщины в футболе должны прямо сейчас зарабатывать наравне с мужчинами. Думаю, что для начала нужно развивать женский футбол, а за этим уже будет всё остальное.

Коронавируса не боюсь, потому что соблюдаю все меры предосторожности.

Татьяна Морина. ФОТО: пресс-служба ФК "Зенит"

Татьяна Морина

Все детство во дворе я гоняла мяч с мальчишками. Только лет в 15 в моем родном городе (Великий Новгород — ред.) объявили набор в женскую команду. Дальше все, как в тумане.

Вообще, как человек с техническим образованием, я люблю чинить, вертеть, крутить, понимать, как что работает. Мне это очень нравится. Также немного занимаюсь видеомонтажом. В этом и техническая составляющая есть, и творческая.

Строить отношения, думаю, трудно. Не каждому понравится вечно отсутствующая дома девушка. Ведь тренировки, выезды и сборы никто не отменял. Выбирать между карьерой и отношениями пока не приходилось и, надеюсь, такого не будет.

Страха перед коронавирусом нет, как минимум потому что мы изолированы от общества в данный момент (команда живет в Академии «Зенита» - ред.). Переживаю немного за своих родных, но верю, что все обойдется и будет хорошо!

Алена Беляева

Начала заниматься футболом во дворе с мальчишками. Играли, где только можно было. Через какое-то время брат привел в секцию — с тех пор и начала играть.

Кроме футбола увлекаюсь много чем — другими видами спорта, например. Я люблю читать, занимаюсь йогой, развиваю себя, а еще у меня есть свой бизнес.

belyeva_33_alena Алена Беляева

В отношениях при нашей работе есть сложности, но из любой ситуации можно найти выход, а в чем-то и плюсы найти. Сложно из-за расстояния и долгих разлук, но немного помогает онлайн-общение. Однажды пришлось делать выбор между карьерой и отношениями. Это было не просто. И, скажу честно, был даже выбор в пользу отношений. Эта история многому меня научила.

Коронавируса не боюсь. Простые меры предосторожности, элементарная гигиена, ответственность за себя и людей вокруг, а не надеяться на «авось». И, главное, без паники. Провести время это с пользой для себя и близких. Даже из этой ситуации найти плюсы.

Бело-синяя форма очень идет прекрасным дамамФото: Олег ЗОЛОТО

Юлия Гриченко

Как и все девчонки начинала со школьного двора, бегала с мальчишками пока меня не заметили и не пригласили попробовать свои силы в профессиональном футболе. На первый просмотр я приехала как нападающий, а через три дня стала вратарем.

Свободное время люблю проводить в домашней обстановке, смотреть фильмы, заниматься собакой — гулять с ней, играть.

Строить отношения трудно. Не каждый готов мириться с постоянными разъездами, переездами в города и т.д. Случаев, когда приходилось выбирать между отношениями и футболом не было. Мне кажется, глупо ставить себя перед таким выбором.

Наверное, слово «боишься» не уместно в случае с коронавирусом, но глядя на то, что происходит в мире, я, конечно, переживаю за себя и своих родных. Желаю, чтобы эта болезнь обошла всех стороной, чтобы поскорее закончилась эта эпидемия. И хочу попросить всех, чтоб берегли себя и своих близких, соблюдали меры предосторожности.

Мария Дигурова. ФОТО: пресс-служба ФК "Зенит"

Мария Дигурова

Однажды я прогуливала урок и зашла в спортзал, там встретила учительницу и она предложила поиграть за школу на городских соревнованиях. После этих соревнований тренер предложил остаться и участвовать в турнире, так и затянуло. Помимо этого я читаю книги, реже смотрю сериалы. Планирую поступить в магистратуру на спортивный менеджмент

Строить отношения не трудно, сложнее сохранить. Но вообще, думаю, у каждой свой взгляд на этот вопрос.

В клубе заботятся о нас, поэтому коронавируса не боюсь, но соблюдаю рекомендации. Больше переживаю за родных.

Зарина Шарифова

С самого детства я была окружена футболом. Близкие нашей семьи влюбили в меня в этот прекрасный вид спорта. В первом классе я занималась народными танцами, но когда я узнала, что в нашей школе появился кружок по футболу, то начала сбегать с тренировок по танцам, чтобы поиграть в футбол с мальчиками. И только в 3 классе учитель по физической культуре направил меня в женскую команду «Мирас». В этой команде я играла до своего перехода в футбольный клуб «Зенит».

Свободное время люблю проводить с близкими мне людьми. Стараюсь развиваться всесторонне, люблю смотреть фильмы, а также уделяю время для подготовки к экзаменам.

Я считаю, что в нашей профессии трудно заниматься личной жизнью. У спортсменов, которые отдаются полностью своему любимому делу, не так много времени. Стараюсь отдавать все своё внимание футболу и учебе, ведь мне всего 16 лет. Я считаю, что пока рано задумываться о каких-либо отношениях.

Что касается коронавируса, я соблюдаю все рекомендации специалистов, поэтому думаю, что он обойдёт меня стороной. В такой сложный период для всех, главное — это не паниковать и все будет хорошо.

Ника Белова

Футбол со мной с самого раннего детства. Еще в садике играла с мальчиками на соседней площадке, пока девочки были заняты куклами. В моем родном городе (Минусинск, Красноярский край — ред.) не было женской команды, поэтому в первом классе я бегала за моим первым тренером Артемом Владимировичем Канарейкиным и напрашивалась на тренировки. В итоге он собрал со всей школы девочек, которые хотели попробовать себя в футболе, но спустя время осталась только я.

Если ты встретишь своего человека, то вам ничего не помешает. Но для меня отношения пока не главное. Свободное время я трачу на тренировки.

zenitwomen Ника Белова

Коронавируса не боюсь, я думаю, что не надо наводить панику, но нужно строго соблюдать все рекомендации.

Ксения Олексюк

В школе была футбольная секция. Когда я туда пришла, увидела, что там одни мальчишки. Меня кучу раз останавливали, говорили, что это не женский спорт, но мне было не интересно их мнение. Я играла с мальчишками, мы выезжали на разные соревнования. Потом тренер решил подыскать мне женскую секцию в моем районе - это команда «Приморочка» (школа 583). Я пришла туда и буквально меньше чем через месяц тренер отправил заявку в СШОР Аврора, собственно откуда я и пришла в «Зенит».

oleksuk10 Ксения Олексюк

Еще я увлекаюсь музыкой, занималась вокалом 8 лет, иногда снимаю разные видео в соцсети.

Людмила Шадрина

В футбол, как это ни странно, меня привела собака. В нашей семье жила гиперактивная чау-чау, которая на прогулке постоянно убегала, а мне приходилось ее ловить, чтобы отвести домой. Однажды мне это надоело, и я просто решила дать собаке бегать столько, сколько ей вздумается, а сама в это время начала играть в футбол с мальчишками во дворе. В итоге, собака вдоволь нагулялась, я тоже отлично провела время — и все остались довольны. Так и началась моя футбольная история. К тому моменту у меня за плечами уже были занятия художественной гимнастикой и спортивными танцами. Через какое-то время я записалась в секцию по футболу, занималась с мальчишками. А когда в соседней школе открыли женское отделение, перешла туда. На тот момент я уже горела футболом. Занималась у Поповой Марии Александровны. А после — попала в команду «Приалит» из Реутова.

Если говорить о времени предсезонной подготовки, то за пределами поля мы восстанавливаемся от тренировок, спим, едим — и на этом все. Абсолютно все время посвящено подготовке к старту чемпионата. В свободное время, у меня есть еще одно занятие — собственная студия красоты. Она, конечно, требует внимания, это мое детище. Приходится разбираться с документами и контролировать работу студии. Так что я тренируюсь, а если есть свободное время, занимаюсь делами. Со мной не случается ситуаций, когда я вообще ничего не делаю — мне жаль своего времени.

lusishadrina Людмила Шадрина

Заниматься личной жизнью безусловно сложно — сборы, тренировки, выездные матчи! Но это реально, просто надо найти человека на своей волне.

Боятся коронавируса не вижу смысла, главное — соблюдать все требования для того, чтобы меня это миновало.