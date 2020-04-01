2020-04-01T14:19:38+03:00
Общество

Петербурженка записала огненное видео для конкурса вязания спицами под хэви-металл

В условиях самоизоляции международный конкурс стал особенно актуален [видео]
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Огненное видео от петербурженки Фото: instagram.com/p/B-ZkairgN36/Огненное видео от петербурженки Фото: instagram.com/p/B-ZkairgN36/
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Если вы думали, что вязание - дело скучное, то ошибались. Доказать обратное взялись креативные жители Финляндии, которые объявили конкурс вязания... под музыку в стиле хэви-металл. Участникам предлагается заранее записать мини-фильмы, где обязательным атрибутом были бы спицы, а на фоне играла тяжелая музыка. И желающих оказалось предостаточно. Одной из них стала петербурженка Наталья.

Она сделала видео для необычного конкурса в своей квартире. Позировала в медицинской маске, так как карантин. В ролике ей пришлось продемонстрировать свое умение вязать в любой ситуации. Так, она ловко орудовала спицами во время упражнений на тренажере, сидя в ванной и даже, свисая с потолка. Конец фильма у нее и вовсе получился в стиле концерта Линдеманна. Не с таким размахом, но и не без спецэффектов. Девушка вязала так усердно, что у нее загорелись руки! Надеемся, героиня не пострадала.

Наталья стала одной из первой, кто записал ролик. для международного конкурса. Вскоре к нему подключатся жители со всего мира. А летом определят победителя.

shveiiashveiia
Петербурженка вяжет спицами под хэви-металл
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ИСТОЧНИК KP.RU

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