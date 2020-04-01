Будущая «Точка кипения. СПбГУПТД» заработала виртуально

Будущая вузовская «Точка кипения» от Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна находится в стадии концептуального проектирования, но это мешает ей уже начать работу. В рамках Лаборатории проектов СПбГУПТД все запланированные мероприятия перешли в онлайн формат в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.

9 апреля Лаборатория проектов запускает цикл онлайн мероприятий, посвященных одной из наиболее проблемных тем цифровой среды, а также вызовам, которые встают перед нами при переходе от реального к виртуальному формату взаимодействия, а именно цифровизации искусства.

В ходе круглого стола онлайн «Цифровизация искусства. Проблемы и решения», организованного СПбГУПТД, участники смогут сформулировать ответы на следующие вопросы: «Каким образом искусству адаптироваться к современным изменениям окружающего пространства?»,«Какие возможности открывают новые технические средства и какие встречные требования появляются при переходе произведений искусства в цифровой формат?»,«Как можно преодолеть существующие барьеры и сделать искусство доступным в онлайн пространстве?».

Модератором круглого стола выступит Анастасия Шульц. Фото: пресс-служба СПбГУПТД/Юлия Ефремова.

Среди заявленных тем мероприятия фигурируют вопросы современной цифровизации искусства, новых форматов и носителей в искусстве, цифровых портфолио, наиболее эффективных методов оцифровки данных, коллабораций, рынка искусства, российского искусства на мировой сцене, перспективы цифровой среды.

Начнется круглый стол в 17.00. Модератором выступит Анастасия Шульц, эксперт лаборатории по оцифровке искусства будущей «Точки кипения. Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна», арт-директор всероссийского проекта Art Avantpost по организации выставок и мероприятий для художников, всероссийских и международных проектов для кадров цифровой экономики, всероссийского проекта 2035, проекта STAR Агентства космического туризма, международного проекта «Остров» на Восточном Экономическом Форуме, авторского проекта по презентации российских художников и российского творчества на мировом рынке, педагог композиции и графических материалов в СПБГУПТД. Анастасия - участник выставок, организованных Санкт-Петербургским Союзом художников, международных и всероссийских выставок.