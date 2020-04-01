2020-04-01T16:51:54+03:00
Общество

«Доигрались с шашлыками»: эксперт объяснил резкую вспышку заражений новым коронавирусом в Санкт-Петербурге

По данным на 31 марта 2020 года в Санкт-Петербурге зарегистрировали 48 новых случаев заболевания коронавирусом - больше, чем когда бы то ни было с начала эпидемии
Сергей ВОЛЧКОВ
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В выходные петербуржцы гуляли в парках и на детских площадках. А так вчера выглядел город Мурино, где недавно зарегистрировали несколько новых случаев заражения.В выходные петербуржцы гуляли в парках и на детских площадках. А так вчера выглядел город Мурино, где недавно зарегистрировали несколько новых случаев заражения.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге 31 марта 2020 года зарегистрировали резкую вспышку заболеваемости новым коронавирусом COVID-19. Если в другие дни медики выявляли по пять-шесть случаев и очень редко больше, то вчера в больницу имени Боткина поступило сразу 48 новых инфицированных. В целом по России ситуация не лучше: плюс 500 случаев за одни только сутки.

По словам врача-эксперта Тимура Пестерева, такое положение дел можно объяснить двумя вещами.

- Во-первых, у нас просто-напросто выросла выявляемость, - объяснил «КП-Петербург» Пестерев. - Стало больше тестов, к обследованиям подключились частные лаборатории. Вместе с тем, конечно, нельзя забывать о том, что наши уважаемые граждане устроили в первые несколько дней тотального карантина. Все эти шашлыки в парках, пикники на открытом воздухе, игры на детских площадках. Вот и доигрались с шашлыками.

На улицу в разгар эпидемии людей выгоняют маленькие дети, неверие в инфекцию и частный бизнес. Фото: Артем КИЛЬКИН

На улицу в разгар эпидемии людей выгоняют маленькие дети, неверие в инфекцию и частный бизнес.Фото: Артем КИЛЬКИН

«Праздник непослушания», объявленный россиянами — и в том числе, разумеется, жителями и гостями Северной столицы — теперь будет вспоминаться нам не день и не два. По оптимистичным прогнозам, ежедневный рост числа заболевших в Санкт-Петербург мы будем наблюдать на протяжении следующих двух недель. По пессимистичным — четырех и более.

- При этом я склонен думать, что события у нас будут развиваться все-таки по китайскому сценарию, а не по европейскому, - констатирует эксперт. - Самоизоляцию мы теперь худо-бедно, но соблюдаем, правительство этому всячески содействует. Поэтому поводов для паники нет — хотя сама по себе заболеваемость, повторюсь, в ближайшие дни будет расти.

Более того — в том, как широко и быстро распространяется вирус, есть даже свои плюсы. В первую очередь, констатирует Пестерев, это говорит о том, что он не так уж и опасен.

В обсерваторе в поселке Репино содержится уже 45 человек, которые, вернувшись из-за границы, не захлотели соблюдать домашний карантин. Фото: Артем КИЛЬКИН

В обсерваторе в поселке Репино содержится уже 45 человек, которые, вернувшись из-за границы, не захлотели соблюдать домашний карантин.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Как правило, чем опаснее и смертельнее вирус, тем хуже и медленнее он распространяется, - продолжает наш собеседник. - И, соответственно, наоборот. Но опять же — не нужно думать, что все это ерунда, и относиться к происходящему несерьезно. Чем лучше мы будем соблюдать те меры безопасности, которые нам сейчас рекомендуют сверху, тем быстрее эпидемия пойдет на спад.

Напомним последние новости по коронавирусу на 1 марта 2020 года в Санкт-Петербурге: зарегистрировали 27 новых случаев заражения COVID-19. Общее количество больных с начала эпидемии составило 125 человек.

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Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 1 апреля 2020 года: 27 новых инфицированных

За сутки, на 1 апреля 2020 года количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге составило 27 человек, еще 6 заболели в Ленинградской области (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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