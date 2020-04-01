Из-за коронавируса операторы наружной рекламы Санкт-Петербурга оказались на грани банкротства

Пандемия коронавируса серьезно подкосила российский бизнес. В список отраслей, наиболее пострадавших от заразы, вошли туризм, транспорт, досуг, общепит и бытовые услуги. Еще одна сфера, которая терпит крах, - рынок наружной рекламы. Для Петербурга, как и для любого другого города, «наружка» - важнейший канал распространения информации. В том числе и социально значимой. Когда вирус добрался до России, представители этого бизнеса стали активными участниками кампании по борьбе с эпидемией. Так, компания Gallery безвозмездно предоставила свои рекламные щиты в разных городах страны, поддержав проект стопкоронавирус.рф. Однако сейчас операторы сами нуждаются в поддержке. Лишившись своих главных клиентов, они переживают многомиллионные убытки и задаются вопросом об источниках оплаты городу, кредиторам, сотрудникам. Но в отличии от других отраслей, попавших под удар, программа поддержки бизнеса в условиях пандемии на такие компании пока не распространяется.

«СУММИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ»

Затягивать пояса петербургские операторы наружной рекламы начали еще в середине марта. Из-за усиления мер безопасности в целях нераспространения инфекции в городе отменили все крупные события. Концертные площадки, выставки и музеи закрылись, а форумы и спортивные матчи перенесли. Из-за этого необходимость в размещении афиш и другой информации отпала.

- Наша проблема имеет суммирующий эффект всех финансовых сложностей иных отраслей экономики, - объясняет президент Ассоциации операторов наружной рекламы Санкт-Петербурга, гендиректор ГК «Постер» Кирилл Опарин. - Организаторы концертов и форумов, спортивные клубы, туристический бизнес - все они являются нашими клиентами. Очевидно, когда страдают они, страдаем и мы.

Нет машин — нет показов рекламы.Фото: Степан СТЕПАНОВ

В последующие недели ситуация лишь усугубилась. К концу марта загрузка рекламоносителей упала на 50-60 процентов. При этом операторы продолжают получать отказы каждый день. Все рекламные кампании отменяются на неопределенный срок.

- Сейчас началась вторая волна отказов. После объявленного карантина отрасль страдает от отсутствия трафика на дорогах. Люди сидят дома, а значит, не видят наших сообщений, - рассказывает директор филиала оператора наружной рекламы Gallery в Санкт-Петербурге Алексей Лебедев. - Клиенты просят нас, чтобы мы сняли рекламу. Они понимают, что это неэффективно.

При этом новые меры карантина угрожают полностью парализовать отрасль. Надежды на то, что через два-три месяца все вернется на свои места, нет. Одна из причин - непредсказуемость последствий пандемии. Между тем операторы не только несут убытки из-за расторгнутых договоров, но и продолжают тратиться на обслуживание пустых билбордов и других конструкций.

- Наши затраты никуда не деваются. Мы содержим конструкции, ремонтируем их, поддерживаем в надлежащем виде, - продолжает Алексей Лебедев. - У рекламной отрасли есть инерция. Объемы размещений сокращаются стремительно, а восстанавливаться они будут медленно. В настоящий момент ситуация неопределенная. После пандемии последуют экономические проблемы. Клиенты не понимают, когда они вернутся к прежним показателям. Сроки восстановления экономики эксперты пока исчисляют годами. Первые полгода будут очень тяжелыми, затем начнется медленное восстановление. Но за такой срок наша отрасль не придет к тем цифрам, от которых рассчитывались бюджеты, расходы и доходы.

В сложившейся ситуации без помощи города не обойтись. В ином случае компании попросту обанкротятся. Сейчас в сфере производства и размещения наружной рекламы задействовано около пяти тысяч человек. Большинство из них - опытные специалисты, которые являются знатоками своего дела.

Поддержка города поможет сохранить не только рекламные, но и рабочие места.Фото: Степан СТЕПАНОВ

НУЖНА ПОДДЕРЖКА

На днях представители Ассоциации операторов обратились к правительству Санкт-Петербурга с просьбой включить наружную рекламу в перечень отраслей, наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса. Это позволит получить поддержку от государства, а также от кредитных организаций.

- В 2017 году в Петербурге прошли торги на право размещения наружной рекламы. Операторы взяли на себя обязательства перед бюджетом, которые потребовали привлечения заемных средств. Поэтому у представителей отрасли нет запаса финансовой стабильности, - объясняет Кирилл Опарин. - При отсутствии поддержки от государства операторы просто не смогут выполнить свои обязательства перед городом, кредиторами, сотрудниками. В конечном итоге это ведет к банкротству профессиональных участников рынка, которые не одно десятилетие работают в этой сфере.

Избежать такого сценария получится, если правительство города освободит операторов от оплаты права на размещение рекламных конструкций как минимум на один год.

- Это большая сумма, которая в структуре затрат составляет примерно половину, - отмечает Алексей Лебедев. - Все игроки рынка надеются, что в этот сложный год власть пойдет навстречу отрасли, минимизирует этот платеж или отменит вовсе. Это должна быть партнерская история. Чтобы выбраться из кризиса, нам нужен год. После этого мы продолжим исправно платить городу за наши конструкции.

Получив поддержку, представители рекламного бизнеса обязуются сохранить рабочие места и предлагают правительству дополнительные объемы социальной информации. На свободных конструкциях они готовы разместить рекламу, посвященную борьбе с коронавирусом.