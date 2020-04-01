Некоммерческие организации России запустили флешмоб #еслинебудетфондов

Благотворительные фонды России запустили флешмоб #еслинебудетфондов. Его цель - показать огромное значение благотворительного сектора для жизни каждого в нашем обществе. НКО призывают россиян не переставать жертвовать на благотворительность даже в ситуации кризиса, тем более что количество людей, которым потребуется помощь организаций в кризисе будет только расти.

- Мы живем в ситуации, в которой люди перед неизвестностью начинают экономить деньги. И благотворительность, которую они до сих пор поддерживали, может показаться избыточной статьей расходов. Пожертвования в некоммерческий сектор стремительно падают. Бизнес разоряется, и поэтому благотворительные организации лишаются корпоративной поддержки. С другой стороны — количество людей, которым нужна помощь, растет. Особенно это касается НКО, которые помогают малоимущим категориям граждан, - объясняют участники флешмоба. - Благотворительность в России — это не что-то избыточное. Это сообщество профессионалов, которые делают очень много для того, чтобы наше общество было благополучнее и справедливее. Иногда эта работа незаметна, но если она исчезнет, это отразится на каждом из нас, поэтому очень важно общими силами сохранить благотворительный сектор, жертвуя даже совсем небольшие суммы на поддержку различных фондов.

Одним из петербургских фондов, поддержавших флешмоб, стали «Доброделы Петербурга». Организация реализует программы помощи по разным направлениям, сотрудничая с больницами, интернатами для пожилых и детскими домами.

- От себя хочу сказать, что сектор НКО сейчас находится под угрозой. Многие фонды уже закрывают социально-важные и жизненно необходимые программы для больных деток и других нуждающихся. Мы сейчас очень нуждаемся в поддержке. Очень надеемся, что государство нас услышит и предпримет меры, чтобы мы могли удержаться на плав, - говорит учредитель фонда Полина Тумашик. - На данный момент наша организация принимает множество звонков от горожан, которые потеряли работу, просят продукты, средства защиты или помощь в поиске работы. Также все наши подшефные учреждения закрыты на каратин, без нашего внимания и поддержки оказались пожилые люди, тяжело больные дети и многие другие социально-незащищенные граждане. Мы будем делать максимум, который возможен, потому что в нашей деятельности уже по-другому никак.