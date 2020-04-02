2020-04-02T15:10:08+03:00
Общество

Сотни мигрантов, несмотря на карантин, штурмуют Единый центр документов в Санкт-Петербурге, чтобы успеть продлить срок пребывания в России

После ажиотажа Смольный заверил, что в период карантинных мероприятий полиция не станет привлекать приезжих за нарушение
Евгения МОСКВИНА
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На Красного текстильщика в Петербурге толпятся иностранцы для продления документов.На Красного текстильщика в Петербурге толпятся иностранцы для продления документов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Мигранты в Санкт-Петербурге последние несколько дней просто «осаждают» Единый центр документов на Красного текстильщика. Цель у них одна - как можно скорее продлить себе срок пребывания в России. И несмотря на режим самоизоляции и карантина в городе, у здания стоит огромная толпа из иностранцев, которые работают в Петербурге. На эту проблему уже обратили внимание в Смольном. И призвали мигрантов массово не бежать за документами, поскольку в период карантинных мероприятий полиция не станет привлекать приезжих за нарушение. На ситуацию с очередями отреагировал председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олег Капитанов на своей странице в соцсети.

– Комитетом направлено письмо в адрес врио начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Уже сегодня ситуация с очередью существенно улучшилась. Спасибо полиции за оперативную реакцию, – отметил Капитанов.

За ситуацией с очередями мигрантов следит полиция. Фото: Артем КИЛЬКИН

За ситуацией с очередями мигрантов следит полиция.Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация на Красного текстильщика действительно изменилась, как убедился на месте журналист «КП-Петербург». В четверг, 2 апреля, народа рядом с центром хоть и было много, однако запускают на его территорию только по 20-30 человек. Так что очереди уже не измеряются сотнями. Однако все, кто остался ждать «за забором», так и стоят толпой. Правда, соблюдая по возможности дистанцию. К слову, на месте за ситуацией следила и полиция.

После реакции Смольного толпа на Красного текстильщика поубавилась. Фото: Артем КИЛЬКИН

После реакции Смольного толпа на Красного текстильщика поубавилась.Фото: Артем КИЛЬКИН

Олег Капитанов в соцсети обратился к гражданам иностранных государств с призывом «не рисковать своим здоровьем, стоя в очередях». Кроме того, Единый центр документов, несмотря на «карантин» работает как обычно.

– Нет необходимости приходить к миграционному центру за несколько часов до открытия. Учреждение работает в штатном режиме! – добавил Капитанов.

В ожидании своей очереди иностранцы стоят поодаль друг от друга. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ожидании своей очереди иностранцы стоят поодаль друг от друга.Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, что на время необходимых мер из-за коронавируса, мигрантам сделали «послабление». Полиция приняла решение временно не наказывать тех, кто несвоевременно обратился в учреждение за документами. И мигранты смогут получить их в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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