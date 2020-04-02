2020-04-02T12:41:32+03:00
Общество

Эксперты Союза архитекторов России оценят участников международного конкурса «Золотой Трезини»

Прием заявок продлится с 15 апреля по 15 октября
Маргарита РЕПИНА
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Здание Союза архитекторов России в Москве. Фото: пресс-служба конкурса.Здание Союза архитекторов России в Москве. Фото: пресс-служба конкурса.
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Союз архитекторов России (САР) заключил договор о сотрудничестве с Международным архитектурно-дизайнерским конкурсом «Золотой Трезини». Главная цель партнерства - развитие конкурса и сопутствующих мероприятий, укрепление интереса к архитектурному образованию, привлечение российских и зарубежных экспертов к участию в проектах, объединенных именем первого архитектора Петербурга Доменико Трезини.

Напомним, конкурс «Золотой Трезини» призван выявить и поддержать авторов архитектурных, реставрационных и дизайнерских проектов, художественная ценность которых позволяет причислить их к произведениям искусства.

- Я с радостью приветствую конкурс «Золотой Трезини», – говорит народный архитектор РФ, президент САР и Союза московских архитекторов, член жюри конкурса «Золотой Трезини» Николай Шумаков. – Архитектура как основа всех искусств, как формула сохранения баланса между функционалом, эстетикой и безопасностью пространства, должна существовать и обогащать нашу культуру. И это никогда не станет утопией».

- Союз архитекторов России с 2019 года является Титульным партнером конкурса. В этом году благодаря расширению партнерства союза и конкурса регламент проведения «Золотого Трезини» изменится, – дополняет председатель оргкомитета конкурса Павел Черняков. По его словам, на третьем «Золотом Трезини» увеличится количество номинаций для конкурсантов – с 18 до 20, а процедура конкурса будет разбита на два этапа. Итоги подведут 1 декабря.

- Формирование экспертов отборочной комиссии «Золотого Трезини» ведется при активном участии Союза архитекторов России, – уточнил Павел Черняков. – Оценивать заявки номинантов эксперты будут онлайн, так что профилактические меры, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции, на их работу не повлияют».

Прием заявок на третий «Золотой Трезини» пройдет на сайте www.goldtrezzini.ru с 15 апреля по 15 октября 2020 года. Участие в конкурсе бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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