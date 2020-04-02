В Петербурге рассмотрели «антивирусный» пакет законов

В непростой ситуации с коронавирусом петербуржцы могут сделать только одно, но очень важное дело – остаться дома, чтобы приостановить распространение инфекции. А пока горожане находятся в самоизоляции, депутаты продолжают решать самые важные для Петербурга вопросы. В том числе, как поддержать город во время эпидемии и справиться с ее последствиями. На последнем заседании Законодательного собрания, 1 апреля, депутаты рассмотрели целый пакет инициатив, который уже окрестили «антивирусным».

Так, одно из важных решений заключается в том, что правительство города сможет тратить деньги из резервного фонда (составляет 1 миллиард рублей, - прим. Ред.) на борьбу с новым вирусом. Поправки в городской закон «О бюджетном процессе» парламентарии приняли в первом чтении. Инициативу представил в Мариинском дворце вице-губернатор Евгений Елин.

– Это касается как финансирования медицинских мероприятий, развития медицинской сети, так и сохранение экономики города, включая меры поддержки малым предприятиям и еще целому ряду категорий, от которых зависит наша экономика, – отметил Евгений Елин.

Без предложенной инициативы, для перераспределения средств пришлось бы вносить поправки в городской бюджет, а это заняло бы около двух месяцев. В ситуации с коронавирусом – счет идет на дни и часы.

Депутаты предлагают включить коронавирус в список болезней, которые будут лечить по ОМС бесплатно.Фото: Олег ЗОЛОТО

– Мы же предлагаем вносить эти изменения оперативно, даже в рамках одного дня. И средства резервного фонда можно будет направить на закупку аппаратов ИВЛ, на премирование медицинских работников или закупку медицинских масок, – объяснил председатель комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок. – Резервный фонд создан для экстренных ситуаций, когда произошло что-то незапланированное и нужны средства, в данном случае, на борьбу с коронавирусом.

Еще одна из принятых в первом чтении инициатив – коронавирус внесут в список болезней, которые будут лечить по ОМС бесплатно. В том числе, будут бесплатно проводить тестирование.

А ЧТО ЕЩЕ?

Льготы для предпринимателей

В первом чтении депутаты приняли закон об антикризисных мерах для малого и среднего бизнеса. Так, предпринимателей хотят освободить от уплаты авансовых платежей за 2020 год. Это касается налога на имущество, земельного и транспортного налогов.

Кроме того, законом конкретно определят сферы и виды деятельности, которые пострадали в Петербурге из-за коронавируса и которым будет положена отсрочка платежей. Это, например, сфера услуг, общепиты, конгрессно-выставочная деятельность, гостиничный бизнес.

– Мы поддержим все предложения губернатора и правительства города, потому что они закладывают основы финансовой «подушки безопасности» для многих бизнесменов и предприятий города. Мы обязаны протянуть им сейчас руку помощи и поддержки, – отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

В городе помогут бизнесу, который вынужден закрыться из-за ситуации с коронавирусом.Фото: Артем КИЛЬКИН

Помощь горожанам

Также в первом чтении парламентарии рассмотрели поправки в Социальный кодекс города. Они тоже необходимы для оказания помощи жителям Петербурга в непростой период. Корректировка позволит правительству оперативно вводить абсолютно любые меры социальной поддержки. И устанавливать временную и единовременную помощь отдельным категориям граждан и уточнять особенности ее предоставления. Это могут быть разные виды помощи, начиная от выдачи продуктовых наборов, заканчивая прямыми выплатами.

На заседании спикер ЗакСа также обратил внимание, что в сложные времена нужно особенно сильно поддерживать друг друга.

– Взаимопомощь, милосердие, утешение – глубинные черты нашей души, нашего характера, и это самый мощный ответ на вызов, который нам брошен, – отметил Вячеслав Макаров. – С нашей подлинной верой и именем Господа в душе мы преодолеем эти испытания.

КОНКРЕТНО

Какие меры поддержки уже предложил Петербург из-за коронавируса:

1. Школьники получат продуктовые наборы на период действия дополнительных «карантинных» каникул:

С 1 по 4 класс – абсолютно все дети

С 6 по 11 класс – льготные категории: дети из многодетных и малообеспеченных семей, инвалиды, дети с хроническими заболеваниями

2. Петербуржцы старше 65 лет (те, что должны соблюдать режим жесткой самоизоляции) получат единовременную выплату – 2000 рублей.

3. Региональные выплаты ветеранам в связи с 75-летием Победы ускорят, как и федеральные. Они начнутся не с 1 мая, как планировалось, а с 15 апреля. Их размер составляет от 3 до 7 тысяч рублей в зависимости от категории.