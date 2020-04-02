2020-04-02T19:41:01+03:00
Общество

Карантин учебе не помеха: За две недели на онлайн-курсы СПбГУ записалось 10 000 студентов со всей страны

Заявки на обучение своих подопечных подали уже 45 вузов из разных регионов России
Анна ПОСЛЯНОВА
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Ребят интересуют латинский и японский языки, экономика предприятия и базы данных, квантовые вычисления и философия.Ребят интересуют латинский и японский языки, экономика предприятия и базы данных, квантовые вычисления и философия.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Тот случай, когда грызть охота не гречу, а гранит науки. Всего за пару недель на онлайн-курсы Санкт-Петербургского госуниверситета записалось больше 10 000 студентов из разных уголков России. Это стало возможным после того, вуз открыл свободный доступ к своим электронным образовательным ресурсам после ухода всей страны на дистанционку из-за коронавируса.

– По состоянию на 1 апреля к нам поступили заявки из 45 вузов России на обучение более 10 000 студентов, – сообщает директор Центра развития электронных образовательных ресурсов СПбГУ Владимир Старостенко. – Заявки поступают как централизованно через Министерство науки и высшего образования, так и напрямую от самих обучающихся.

По словам Владимира Старостенко, география вузов обширна. Разнообразна и тематика, которая интересует студентов и их альма-матер: латинский и японский языки, экономика предприятия и базы данных, квантовые вычисления и философия.

– Число желающих зачесть наши онлайн-курсы в качестве дисциплин своего вуза растет в геометрической прогрессии, – добавляет Старостенко. – Вопрос, зачтет ли институт пройденную онлайн-дисциплину, волнует, конечно, многих. Поэтому по каждой индивидуальной заявке мы направляем в вуз письмо с запросом о подтверждении перезачета.

О том, что курсы зачтут, уже сообщили вузы Башкирии, Белгородской области, Красноярского края, Нижегородской области.

– Мы призываем наших коллег идти навстречу студентам в столь непростое время: в СПбГУ внедрение и перезачет онлайн-курсов других вузов осуществляется уже несколько лет, ведь мы давно убедились в эффективности этого метода, – подчеркивает первый проректор по учебной и методической работе вуза Марина Лаврикова.

Онлайн-курсы СПбГУ стали серьезным подспорьем вузам, которые, несмотря на коронавирус, решили не прерывать учебу. Современные форматы обучения уже давно ворвались в обиход образовательных организаций, а потому большинству привычны.

– Конечно, очный формат работы, когда ты один на один с педагогом-профессионалом, эффективнее. Но, если речь идет о работе с целой аудиторией или потоком, то онлайн-обучение гибче, оно дает гораздо больше возможностей, – объясняет Старостенко. – Традиционный очный курс рассчитан на усредненного слушателя. А в онлайн-формате студент может осваивать материал в своем темпе и в возвращаться к моментам, вызвавшим затруднение.

Но не стоит думать, что онлайн-курс – это какая-то методичка в электронном виде: за каждым курсом закреплены преподаватели, которые всегда готовы ответить на вопрос. Это делает такие курсы действительно живыми.

– Большинство вузов уже перешло на смешанный формат работы, когда часть дисциплины уходит в дистанционный формат либо дается в формате онлайн-курса, а вторая часть представляет собой очные занятия либо, с учетом текущей ситуации, ту же видеоконференцию, – заключает Старостенко. – В результате дискутировать на семинарах студент начинает уже с багажом знаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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