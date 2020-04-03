Клиническая больница Святителя Луки

Главный врач: Сергей Валерьевич Попов, руководитель городского центра эндоскопической урологии и новых технологий. Доктор медицинских наук, врач-уролог высшей квалификационной категории.

О КЛИНИКЕ

Принято считать, что стационар Клинической больницы Святителя Луки был создан в 1937 году. Но на самом деле история больницы началась еще раньше – в 1915 году, когда при заводе Российского акционерного общества оптического и механического производства открылись приемный покой, аптека и перевязочная.

Сейчас больница Святителя Луки – это многопрофильный стационар, в котором медицинскую помощь получают не только жители Петербурга и Ленобласти, но и пациенты из всех регионов России, а также стран СНГ и Европы – от Эстонии и Казахстана до Китая и Алжира.

Главный врач больницы Сергей Валерьевич Попов на операции. Фото: архив больницы.

В прошлом году в стационаре больницы пролечилось 13 тысяч, а амбулаторно – 3400 пациентов.

Основные направления работы медицинского учреждения – урология, хирургия, пластическая хирургия, гинекология, оториноларингология, терапия, гериатрия, неврология и реабилитации, онкология, физиотерапия, эндоскопия, компьютерная томография, ультразвуковая диагностика, косметология. При этом больница Святителя Луки служит клинической базой целого ряда высших учебных и научных заведений Санкт-Петербурга.

24 июня 2009 года на базе отделения урологии больницы организован Городской Центр Эндоскопической Урологии и Новых Технологий, где оказывают высококвалифицированную помощь больным с урологической патологией: лечат в плановом режиме, спасают в экстренном.

Основные направления работы Центра: лечение мочекаменной болезни, онкоурология, энуклеативные методы лечения ДГПЖ, репродуктивная и реконструктивная урология.

В Центре проводят высокотехнологичные операции, такие как лапароскопические монопортовые операции, выполняемые через доступ LESS. Это нефрэктомия, резекция почки, аденомэктомия, радикальная простатэктомия. Пациентам доступны все виды современного оперативного лечения мочекаменной болезни, включая RIRS (гибкая пиелолитотрипсия), микро и мини перкутанную нефролитотрипсию, дистанционную ударно-волновую литотрипсию, фаллопротезирование, петлевую пластику уретры с использованием сетчатого эндопротеза при стрессовом недержании мочи у мужчин и женщин, а также другие виды высокотехологичных операций.

Специалисты отделения хирургии Центра проводят любые виды операций. Фото: архив больницы.

Все оперативные вмешательства проводятся на современном оборудовании. Центр специализируется на операциях без разреза: здесь делают ставку на проведение уникальных малоинвазивных вмешательств в области урологии и хирургии. Результат такого подхода – сокращение смертности, снижение инвалидизации больных, уменьшение среднего срока пребывания пациента в стационаре, что положительно сказывается как на качестве жизни людей, так и на работе всей больницы в целом.

Специалисты отделения хирургии Центра проводят любые виды операций, в том числе

органосохраняющие операции на матке, флебэктомию, эндовазальную лазерную абляцию подкожных вен нижних конечностей, работают в области бариатрической и пластической хирургии.

Отделение онкологии Клинической больницы Святителя Луки проводит имплантацию венозных порт-систем длительного сосудистого доступа (высокопоточные системы с возможностью скоростного введения контрастных препаратов) под ультразвуковой и рентгеновской навигацией – они необходимы для проведения многократных и длительных курсов химиотерапии. Важно отметить, что во время проведения лекарственной противоопухолевой терапии пациенты – по показаниям – обеспечиваются поддерживающей, антиэметической (противорвотной), гемостимулируюющей, противоболевой и дезинтоксикационной терапией.

Внимания заслуживает и отделение неврологической реабилитации, которое лицензировано на оказание помощи преимущественно тем пациентам, которые перенесли инсульт и заболевания периферической нервной системы. На отделении создана целая мультидисциплинарная бригада в составе невролога, логопеда – афазиолога, психолога, методиста лечебной физкультуры, эрготерапевта, психотерапевта для оказания эффективного реабилитационного лечения.

КОМАНДА

В больнице Святителя Луки трудятся более ста врачей – настоящих профессионалов, уважаемых и коллегами, и пациентами. Доктора постоянно повышают уровень своего мастерства в научно-практических центрах России и Европы. А у себя на родине, в Петербурге, проводят сертификационные обучающие мастер-классы для врачей-урологов.

В этой больнице работают ведущие специалисты кафедры урологии, акушерства и гинекологии, патологической анатомии Северо-Западного государственного университета имени Мечникова и кафедры пропедевтики внутренних болезней стоматологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета имени академика Павлова.

– Специалисты Городского Центра эндоскопической урологии и новых технологий постоянно участвуют в проведении эксклюзивных и высокотехнологических оперативных вмешательств на территории Российской Федерации и Европы, что еще раз подтверждает профессионализм наших докторов, – добавляют в клинике.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ

В 2018 году Городской центр эндоскопической урологии и новых технологий вошел в рейтинг лучших клиник Санкт-Петербурга. Рейтинг основан на проверенных отзывах пациентов, которые проходили лечение в медицинских центрах города.

Кроме того, клиническая больница Святителя Луки уже не первый год входит в рейтинг лучших государственных клиник Петербурга по версии медицинского сообщества.

В прошлом году в стационаре больницы пролечилось 13 тысяч пациентов. Фото: архив больницы.

В 2019 году Городской центр эндоскопической урологии и новых технологий отметил свой 10 летний юбилей. К данной дате была приурочена Юбилейная междисциплинарная научно-практическая конференция с международным участием «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ УРОЛОГИИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. НАМ 10 ЛЕТ».

Количество участников мероприятия несколько превысило прогнозное и составило 698 человек из 92 городов России и зарубежья. В ходе конференции было представлено более 120 докладов на актуальные темы в урологии. Выполнено 29 оперативных пособий в онлайн-трансляции с 3D визуализацией. Операторами мастер класса выступили опинион специалисты Европы, России и центра эндоурологии. Впредь городской центр планирует проводить данные мероприятия на регулярной основе под брендом ENDOUROCENTER meeting.

В последние годы клиника работает над реализацией концепции симультанных хирургических вмешательств.

– Такая хирургия позволяет пациентам за одну госпитализацию избавиться сразу от нескольких имеющихся заболеваний, – говорят специалисты Клинической больницы Святителя Луки. – Также у нас постоянно проводятся оперативные вмешательства на гольмиевом лазере Lumenis – лазерная энуклеация предстательной железы. Данная методика является малотравматичной и позволяет сократить послеоперационный период до двух дней.

В больнице проводят высокотехнологичные операции. Фото: архив больницы.

Доктора больницы не только сами помогают людям восстановить здоровье, но и передают свой бесценный опыт другим врачам: на базе Городского Центра эндоскопической урологии и новых технологий функционирует учебный центр эндоскопической и лапароскопической урологии, организованный совместно с компанией «OLYMPUS». Каждый год здесь обучают несколько десятков докторов из разных городов России и СНГ.

КОНТАКТЫ

Адрес: Санкт-Петербург, Чугунная улица, 46 лит. А.

Телефон: 8 (812) 576-11-05, 576-11-51.

Сайт: lucaclinic.ru

Социальные сети: vk.com/endourocenter