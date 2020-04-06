2020-04-06T17:12:59+03:00
Спорт

Дзюба будет получать вдвое меньше: «Зенит» договорился о снижении зарплат игрокам

Переговоры об уменьшении выплат на 50% идут и с тренерами
Петр КИБЕР
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"Зенит" договорился с игроками об урезании зарплат."Зенит" договорился с игроками об урезании зарплат.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Петербургский «Зенит» срежет зарплаты игрокам на 50%. Переговоры руководства клуба и футболистов завершились взаимопониманием, и договоренность об уменьшении выплат вполовину была достигнута. Правда, пока речь идет только о двух месяцах.

- После переговоров с игроками принято единодушное решение о сокращении апрельских и майских зарплат на 50 процентов, – сообщил корреспонденту «КП-Петербург» гендиректор «Зенита» Александр Медведев.

На данный момент договоренность достигнута лишь с футболистами сине-бело-голубых, но переговоры идут и с персоналом команды.

- Что касается тренеров, то они были оповещены о таком решении игроков и я ожидаю к вечеру реакцию от тренерского штаба, - подчеркнул руководитель «Зенита».

Отметим, что чуть ранее о сокращении зарплат договорились игроки и руководство московского «Спартака». Учитывая, что все игры российского чемпионата приостановлены и клубы не могут получать прибыль от продажи билетов и прочие доходы, то урезание насущных трат – логичная мера.

На данный момент, по решению Российского футбольного союза, все соревнования, проводящиеся под его эгидой, отменены до 31 мая 2020 года. Исходя из этой ситуации «Зенит» договорился срезать выплаты на два весенних месяца. Если эпидемиологическая ситуация улучшится, то чемпионат России возобновят поле этой даты и игроки вновь получат деньги полностью. Ну а если нет, вероятно им и руководству клубов снова придется сесть за стол переговоров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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