2020-04-06T19:24:12+03:00
Общество

Главный синоптик Петербурга пообещал потепление до +15 во вторник и резкое похолодание к выходным

А настоящая весна придет в город 20-х числах апреля
Петр КИБЕР
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Даже в хорошую погоду гулять петербуржцам строго не рекомендуется.Даже в хорошую погоду гулять петербуржцам строго не рекомендуется.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Снег, резкое потепление и не менее резкое похолодание – такой прогноз на ближайшую неделю дал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов. А вот настоящая весенняя погода с устойчивыми +10 и выше придет в город лишь в третьей декаде апреля.

- 6 апреля над Петербургом проходит атмосферный фронт и под его влиянием в городе кое-где идет снег. Но сам фронт теплый и уже 7 апреля будет до +15 градусов, а в Ленинградской области даже до +17 и солнечно, без осадков. Но это разовое потепление и уже с 8 числа начнется похолодание, - сообщил метеоролог.

Еще в среду будет около 8..13 выше ноля, но ближе к пятнице термометры вновь сползут к +3…+5, пойдет дождь вперемежку с мокрым снегом. А в ночное время на выходных температура будет опускаться ниже ноля.

И такое похолодание задержится в Петербурге и Ленобласти на всю следующую неделю. В дневное время температура будет держаться в районе +5…+7 градусов.

А вот устойчивая весенняя погода придет в город после 20-х чисел апреля. Тогда петербуржцев ждет солнце и от 12 до 17 градусов со знаком «плюс».

Впрочем напомним, что до 30 апреля петербуржцам настоятельно рекомендовано гулять лишь от дома до магазина, а также запрещено выезжать в лес или пользоваться детской площадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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