Маска для снорклинга и комбинезон маляра: Медики Покровской больницы вынуждены защищаться от коронавируса подручными средствами

В мире продолжается эпидемия нового коронавируса, а в петербургской Покровской больнице на Васильевском острове по-прежнему не хватает средств индивидуальной защиты. Несколько дней назад медики оттуда обратились за помощью в СМИ, а сейчас решили защищаться от иноземной заразы своими силами: в качестве респираторов они приспособили маски для подводного плавания, а вместо противочумных костюмов используют малярные комбинезоны.

УМЕЛЫЕ РУКИ ПРОТИВ ИНФЕКЦИИ

О том, что происходит в Покровской больнице, «КП-Санкт-Петербург» рассказал один из сотрудников, по понятным причинам попросивший не указывать в статье его имя. По словам мужчины, абсурдная на первый взгляд идея с масками и комбинезонами на самом деле имеет под собой вполне крепкие основания.

В самодельных комплектах защиты врачи выглядят как инопланетяне. Но иначе, признаются они, сейчас никак. Фото: предоставлено "КП"

Все необходимое, отмечает мужчина, врачи покупают сами: маска обходится в среднем в 1 800 рублей, комбинезон стоит около 3 000 рублей. Сложнее всего с переходниками: их нужно либо делать на заказ в компаниях, которые занимаются 3D-печатью, либо запрашивать в ФАР, которая недавно занялась их изготовлением на «благотворительных» началах. Но по-другому, констатирует наш собеседник, в Покровке сейчас никак.- Маска переделывается под новые функции: изготавливается на 3D-принтере специальный переходник, и через него подключается фильтр от аппарата искусственной вентиляции легких, - пояснил собеседник издания. - Такой комплект рекомендован Федерацией анестезиологов-реаниматологов (ФАР) на случай, если нет возможности использовать другие средства защиты.

- У нас два человека уже самоизолировались прямо в больнице, - продолжает врач. - Хотя официального распоряжения не было. Спят в палатах — благо, в их отделениях они сейчас практически пустые — еду заказывают с доставкой. Это их выбор, но выбор вынужденный — у людей семьи, близкие. Никто не хочет подвергать их опасности.

Смастерить такую маску в домашних условиях вряд ли получится: помимо прочего для нее нужен специальный переходник и фильтр от ИВЛ. Фото: предоставлено "КП"

По словам мужчины, сейчас в Покровскую больницу направляют по 40 человек с пневмонией в день. При этом анализ на коронавирус им делают уже после поступления.

«СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ В ПРОФЕССИИ НЕТ»

- У нас только вчера было четверо с подозрением на «ковид» (так на медицинском сленге называют новую инфекцию — прим.ред.), - отмечает наш собеседник. - Можете сами подсчитать, сколько будет контактных, если диагноз у них подтвердится. Несколько десятков человек точно.

При этом, отмечает мужчина, медики вовсе не отказываются выполнять свою работу. И последнее, чего стоит ждать от персонала Покровской больницы — массовых увольнений.

- Случайных людей в профессии мало, - констатирует врач. - Что касается лично меня, то я, во-первых, знаю, что этот вирус все-таки не так страшен — есть и куда более опасные возбудители ОРВИ — а во-вторых, нет никаких гарантий, что я не заражусь где-то еще, даже если сейчас уйду из больницы. Словом, кому суждено быть повешенным — не утонет.

Тем временем Петербург по-прежнему находится в режиме самоизоляции. Улицы и площади города как никогда пустынны.Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас медики активно пишут служебные записки руководству. Чтобы разобраться в ситуации до конца, мы запросили комментарии и план действий у городского комитета по здравоохранению. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

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