Вирусолог объяснил резкую вспышку заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург 7 апреля 2020 года поставил рекорд по числу подхвативших коронавирусную инфекцию. За сутки в городе заболели 69 человек. За день до этого было почти в два раза меньше - 35. Что это за вспышка и почему так резко увеличилось количество новых случаев, объяснил вирусолог, кандидат биологических наук Николай Контаров.

- Я веду экспоненциальную модель роста заболеваемости, - рассказал «КП-Петербург» Николай Контаров. – Для Санкт-Петербурга 69 заболевших коронавирусом - это не такой большой прирост. Большой прирост будет, когда выявят 100 инфицированных за сутки. Можно предположить, что связан это рост с тем, что приходят данные от тех дней, когда было тепло, и все пошли гулять, вместо того, чтобы оставаться дома. Ничего удивительного нет. В Санкт-Петербурге и Москве погода была примерна одинаковая. И эту вспышку заболеваемости сейчас ожидают все. Просто потому, что приходят результаты тех дней, когда еще не было правил самоизоляции.

Ранее режим самоизоляции в Санкт-Петербурге продлили до 30 апреля. Власти призывают горожан не выходить из дома без необходимости. По рекомендации губернатора Санкт-Петербурга покидать квартиру стоит только, чтобы доехать до работы, пройтись у дома с собакой, сходить до ближайшего магазина или аптеку. Тем же, кто прилетел из-за границы или контактировал с заболевшим, нужно уйти на двухнедельный карантин. Также на улице запрещено появляться гражданам старше 65 лет.

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