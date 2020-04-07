«Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге запускает бесконтактную доставку газет на дом

С 1 апреля «противокоронавирусные» меры в Петербурге закрыли часть киосков с печатной прессой. Десятки тысяч горожан лишились возможности приобрести любимые газеты и журналы, а значит, остались без одного из самых популярных источников информации.

За последние несколько дней «Комсомольская правда» в Петербурге получила множество вопросов о том, где купить свежий номер газеты. Часть из них поступила от читателей старшего поколения. Сейчас бабушки и дедушки, которые привыкли узнавать новости из печатных СМИ, должны оставаться дома ради собственного здоровья. Осознавая важность прессы для наших читателей и заботясь об их безопасности, мы приняли решение запустить бесконтактную доставку «Комсомолки». Раз в неделю газеты будут приносить в ваш почтовый ящик!

Что нужно сделать?

Первым делом – подписаться на бесконтактную доставку «КП». После этого каждую среду наши курьеры будут развозить газеты по городу. За 100 рублей вы получите подборку последних номеров «Комсомольской правды» - 3 ежедневных выпуска и одну «толстушку».

Как подписаться?

Позвоните по телефону 458-90-72. Мы принимаем заявки по будням с 11 до 17. Также заказать подписку можно в нашей группе в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/kppiter в разделе «Товары».

Как оплатить?

Перевести деньги можно на номер банковской карты «Сбербанка» или передать их представителю «Комсомолки» после завершения режима самоизоляции.

Предложение действует только до окончания карантина, но если вам понравится получать свежие выпуски с доставкой на дом, то мы будем рады продлить эту акцию.