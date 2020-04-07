Генеральный консул Кореи поддержал петербургский конкурс для архитекторов и дизайнеров

Архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» пройдет в Петербурге уже в третий раз. В 2020 году состязание официально обрело международный статус – конкурс поддержало Представительство МИД РФ в Санкт-Петербурге. В связи с этим был образован Международный совет конкурса, в задачи которого, в частности, входит привлечение к конкурсу экспертов и участников из-за рубежа. В апреле в состав совета вошел Генеральный консул Республики Корея в Санкт-Петербурге Квон Донг Сок.

- Несмотря на печальные новости, связанные с коронавирусом, информационная повестка международных культурных связей не должна состоять только из новостей об отмене авиасообщения и совместных мероприятий, – считает председатель оргкомитета конкурса «Золотой Трезини» Павел Черняков. – Преимущество нашего проекта в том, что он развивается на основе заочных контактов специалистов. Обязательное условие успешной борьбы с любой эпидемией – не поддаваться панике и верить в то, что жизнь продолжается. С этой точки зрения международный архитектурно-дизайнерский конкурс, на 99% проходящий онлайн, может стать своеобразной психологической защитой от негативного новостного фона для наших участников и экспертов. Разумеется, это накладывает большую ответственность на организаторов и партнеров проекта. И я очень признателен господину Квон Донг Соку за поддержку «Золотого Трезини» именно в этот момент.

- В 2019 году Генеральное консульство Республики Корея в Санкт-Петербурге было отмечено почетным дипломом на конкурсе «Золотой Трезини» за проект музея, который строится в Сеуле, – добавил Квон Донг Сок. – И мы рады оказать возможное содействие в развитии конкурса. Это прекрасная инициатива.

Заявки на Третий международный архитектурно-дизайнерский конкурс «Золотой Трезини» будут приниматься на сайте www.goldtrezzini.ru с 15 апреля по 15 октября. Цель конкурса – выявление архитектурных, дизайнерских и реставрационных проектов, художественная ценность которых позволяет причислить их к произведениям искусства. Участие в конкурсе бесплатное.