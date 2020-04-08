2020-04-08T12:39:37+03:00
Происшествия

Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 8 апреля 2020 года составило 34 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 8 апреля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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В Санкт-Петербурге 8 апреля зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусомВ Санкт-Петербурге 8 апреля зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусомФото: Артем КИЛЬКИН
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По всей России подтверждено еще 1 175 случаев заражения новой инфекцией. Из них число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 8 апреля 2020 года составило 34. Итого в Северной столице выявили уже более 300 заражений инфекцией - 329. Рубеж в 200 инфицированных город на Неве прошел 6 апреля.

- На утро 8 апреля в Санкт-Петербурге выявлено 34 новых случаев заражения коронавирусом, - сообщили в комитете здравоохранения. - Еще 32 зарегистрировано в Ленинградской области. В общей сложности в регионе 94 инфицированных.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зарегистрировано 423 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что накануне, 7 апреля, стало известно о массовом заражении в Покровской больнице. Там тесты подтвердили диагноз у шести человек. Из-за этого три отделения больницы закрыли на жесткий карантин.

Также из-за рекордно теплой погоды 7 апреля индекс самоизоляции в городе резко упал. Горожане вышли на улицу, не соблюдая режим самоизоляции.

Режим полной самоизоляции в Санкт-Петербурге.Согласно последним данным, в Санкт-Петербурге число зараженных новым типом коронавирусной инфекции составляет 147 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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