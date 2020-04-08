У сотрудника Ленинградской атомной электростанции подтвердился коронавирус

На Ленинградской атомной элкстростанции, находящейся в городе Сосновый бор, новым коронавирусом заразился 54-летний электрослесарь. Об этом «Комсомолке» сегодня, 8 апреля, сообщили в пресс-службе предприятия.

- 2 апреля он обратился в здравпункт на станции с симптомами ОРВИ, - рассказал руководитель управления информации и общественных связей Андрей Альберти. - Помимо прочего у него взяли анализ на COVID-19 и отправили на домашний карантин. Сегодня пришел результат анализа. Он оказался положительным.

Сейчас мужчина лечится на дому. Чувствует он себя, по словам Альберти, хорошо, заболевание протекает в легкой форме. Откуда вообще у работника взялся коронавирус, на предприятии не знают: ранее в СМИ появилась информация о том, что заболевший недавно вернулся из-за границы, но подтверждения ей пока нет.

Зато точно известно другое: на работе самой атомной станции, обеспечивающей электричеством не только Ленобласть, но и значительную часть Санкт-Петербурга, ситуация с заражением никак не скажется.

- Сейчас у нас организовано массовое тестирование работников на коронавирус, - отмечают в пресс-службе. - Кроме того, мы заранее начали формировать две резервные смены общим количество в 98 человек. Все они уже сдали анализы, получили отрицательные результаты и сейчас изолированы в санатории-профилактории «Копанское». Если вдруг случится какая-то нештатная ситуация, и у нас заболеет слишком много работников, эти резервные специалисты выйдут им на замену.

Напомним: на 8 апреля в Санкт-Петербурге зарегистрировали 34 новых случая коронавируса. Еще 32 выявили в Ленинградской области.