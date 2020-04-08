2020-04-08T16:47:04+03:00
Общество

У сотрудника Ленинградской атомной электростанции подтвердился коронавирус

Заразившимся COVID-19 оказался 54-летний мужчина, который работал на Ленинградской атомной электростанции электрослесарем
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
На ЛАЭС коронавирусом заразился 54-летний сотрудник. Фото: группа "ЛАЭС" ВКонтактеНа ЛАЭС коронавирусом заразился 54-летний сотрудник. Фото: группа "ЛАЭС" ВКонтакте
Изменить размер текста:

На Ленинградской атомной элкстростанции, находящейся в городе Сосновый бор, новым коронавирусом заразился 54-летний электрослесарь. Об этом «Комсомолке» сегодня, 8 апреля, сообщили в пресс-службе предприятия.

- 2 апреля он обратился в здравпункт на станции с симптомами ОРВИ, - рассказал руководитель управления информации и общественных связей Андрей Альберти. - Помимо прочего у него взяли анализ на COVID-19 и отправили на домашний карантин. Сегодня пришел результат анализа. Он оказался положительным.

Сейчас мужчина лечится на дому. Чувствует он себя, по словам Альберти, хорошо, заболевание протекает в легкой форме. Откуда вообще у работника взялся коронавирус, на предприятии не знают: ранее в СМИ появилась информация о том, что заболевший недавно вернулся из-за границы, но подтверждения ей пока нет.

Зато точно известно другое: на работе самой атомной станции, обеспечивающей электричеством не только Ленобласть, но и значительную часть Санкт-Петербурга, ситуация с заражением никак не скажется.

- Сейчас у нас организовано массовое тестирование работников на коронавирус, - отмечают в пресс-службе. - Кроме того, мы заранее начали формировать две резервные смены общим количество в 98 человек. Все они уже сдали анализы, получили отрицательные результаты и сейчас изолированы в санатории-профилактории «Копанское». Если вдруг случится какая-то нештатная ситуация, и у нас заболеет слишком много работников, эти резервные специалисты выйдут им на замену.

Напомним: на 8 апреля в Санкт-Петербурге зарегистрировали 34 новых случая коронавируса. Еще 32 выявили в Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Петербурге начали дезинфицировать парадные домов
Легковушка влетела в дерево и загорелась в Невском районе Санкт-Петербурга
Размер выплат врачам и медперсоналу, работающим с коронавирусом, утвердили в Ленинградской области
Жители Приморского района через суд требуют запретить строительство крупного ТЦ у метро «Пионерская»
Законопроект о послаблениях для бизнеса в условиях карантина приняли в Санкт-Петербурге
Неизвестный пытался поджечь церковь в Озерках
В Сосновом Бору пока не планируют вводить режим ЧС из-за заболевшего коронавирусом сотрудника атомной станции
Пять асфальтобетонных заводов откроют в Ленобласти
Уровень безработицы вырос за время самоизоляции в Санкт-Петербурге
Петербургские депутаты одобрили штрафы для жителей за нарушение самоизоляции
Жителю Карелии грозит 10 лет тюрьмы за серию ограблений в Петербурге
На фоне карантина в Санкт-Петербурге вдвое реже стали воровать крышки от люков
8 апреля из Пулково отменили больше 60 рейсов
В Санкт-Петербурге тесты на коронавирус сдали почти 40 тысяч человек
7-балльная пробка образовалась на шоссе Революции в Санкт-Петербурге
Следственный комитет просит помощи в розыске пропавшего без вести 26-летнего парня
392 пациента с подозрением на коронавирус находятся в Боткинской больнице