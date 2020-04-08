Семья, восстанавливающая старинную конюшню под Петербургом, просит спасти лошадей от голодной смерти

«Ну, вот и все... Вот и конец нашей пусть и сложной, но счастливой жизни, которую мы строили на протяжении 10 лет», – написала в сети 28-летняя петербурженка Светлана Василевская вечером 2 апреля, после очередного обращения к народу Владимира Путина, который продлил «нерабочую неделю» до конца апреля.

Светлана и ее семья – муж и две дочки двух и пяти лет – стали одними из тех, кого коронавирус поставил в безвыходную ситуацию. У супругов конный клуб и собачий питомник, оба на них и рядовые сотрудники, и тренеры по верховой езде. Сохранить зарплату им некому. Перейти в онлайн тоже не выйдет: дистанционно не покатаешься даже на пони, да и с доставкой на дом ее не привезешь. Дрессировка, груминг и собачьи выставки на вирусное время тоже отменяются.

У Василевских две маленьких дочки и бесчисленное количество зверей

Единственное, что остается, – это 17 голодных лошадей и 30 собак с прекрасной родословной, которым тоже нужно кушать. А еще арендная плата за конюшню, коммунальные платежи, кредит на машину.

– Многие спрашивают про финансовую подушку безопасности. Но так получилось, что в этом году все сложилось против нас, – рассказывает Светлана. – Несколько лет назад я увидела конюшню усадьбы Витгенштейнов – и сердце защемило от того, какая красота погибает. Мы сразу понимали, что вложить придется много и что затраты никогда не окупятся. Но просто захотелось сделать что-то доброе.

В январе 2019 года Василевские арендовали разрушенные конюшни забытого, но некогда прекрасного Дружноселья и принялись их восстанавливать. За год в старинную конюшню вложили около полутора миллионов рублей – все накопления. Глава семьи шкурил, красил и строил своими руками и, по большей части, в одиночку. Оставалось еще чуть-чуть.

До восстановления конюшня, некогда бывшая частью лучшей фермы в империи, выглядела примерно такФото: Артем КИЛЬКИН

– Мы мечтали хотя бы частично восстановить этот старинный парк, – отмечает Светлана. – Я сама верхом с шести лет, а десять лет назад мы специально переехали за город, чтобы быть ближе к природе, и вскоре построить рядом с домом небольшую конюшню.

Благие намерения обернулись адом еще до прихода в страну коронавируса. Зима в Ленобласти выдалась аномально теплой, вместо снега шел дождь, а потому спроса на конные прогулки не было никакого: кому охота шлепать по грязи? Вместо 150 тысяч рублей в месяц, нужных, чтобы выйти в ноль, Василевские зарабатывали на порядок меньше. Все надежды возлагали на весну и лето. Кое-как дотянули до марта – и грянула всеобщая самоизоляция.

Так как устроиться уборщиком или кассиром в супермаркет возможности нет – дети, кони и собаки требуют постоянного присутствия и труда обоих родителей, – то Василевские решились на крайние меры. Лошадей, которых когда-то спасли «с колбасы», стали продавать за бесценок. Собак – бладхаундов, тибетских мастифов, ньюфаундлендов – и вовсе принялись раздавать в добрые руки. Супруги готовы продать конюшню целиком вместе с оставшимися лошадьми и помогать новым хозяевам всем, чем только смогут, лишь бы спасти животных и дело жизни.

Хозяйка конюшни сама на коне уже 22 года

– Вместе с главой Комитета по туризму Евгением Чайковским мы попробовали запустить проект: любой желающий может взять лошадь на попечение, – добавляет Светлана. – Так, Чайковский взял на попечение пони Тину. Но как этот проект будет развиваться дальше, сказать сложно. Ведь даже когда карантин снимут, многие останутся без работы. Кататься на лошадях людям явно будет некогда и не на что.

На последние деньги для лошадей и собак закупили корма. Их хватит на месяц. Друзья сбросились лошадкам на овес, кто-то принес к дверям конюшни пакет овощей и взял на передержку собак. Но этого отчаянно мало, а потому Василевские просят о помощи.

КАК ПОМОЧЬ?

Помочь Василевским материально можно по реквизитам «Сбербанка», привязанным к мобильному номеру Светланы: +7 (911) 826 61 30. Лошади и их хозяева будут благодарны за корма и сено.