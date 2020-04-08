Компания «ЕвроХим» выделила 100 млн рублей на защиту сотрудников

Предприятия «ЕвроХима» относятся к производствам непрерывного цикла. Это значит, что компания и ее сотрудники продолжают трудиться, несмотря на объявленные «нерабочие недели». Учитывая эпидемиологическую обстановку в стране, холдинг Андрея Мельниченко направил 100 млн рублей на меры по предупреждению распространения инфекции на всех своих предприятиях, включая два завода в Ленобласти: «Фосфорит», выпускающий минеральные удобрения и «ЕвроХим-Северо-Запад», производящий аммиак.

Понимая всю серьезность ситуации, руководство предприятий предприняло все возможные меры по защите работников от новой инфекции. Так, сотрудников старше 65 лет были перевели на удаленную работу еще до введения в стране нерабочих дней, а с 30 марта на дистанционную работу перешли практически все остальные офисные работники.

В настоящий момент на предприятии могут находиться только те, чье личное присутствие необходимо для организации производственного процесса. При этом «ЕвроХим» доставляет сотрудников на работу и обратно собственными автобусами, что исключает поездки на общественном транспорте. Корпоративный транспорт обрабатывается дезинфицирующим средством перед каждым рейсом.

Фото: предоставлено компанией ЕВРОХИМ.

Работников обеспечивают защитными масками и дезинфицирующими средствами, дважды в день измеряется температура. В холлах офисных помещений, в цехах, в столовых установлены бесконтактные диспенсеры с дезинфицирующим средством. Для минимизации личных контактов осуществляется доставка обедов в ланч-боксах к рабочим местам сотрудников. Во всех помещениях каждый день проводится генеральная уборка, а дверные ручки и другие контактные поверхности обрабатываются дезинфектантами каждые два часа.

Большое внимание уделяется и просветительской работе: на информационных досках предприятий размещены плакаты с инструкциями по безопасному поведению в данных условиях и информацией о самой инфекции. Также регулярно делается корпоративная рассылка по электронной почте.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Недавно «ЕвроХим» сообщил о том, что «Новомосковский Хлор», который также входит в состав холдинга, из-за угрозы коронавируса нарастил выпуск гипохлорита натрия. Как указано на сайте Всемирной организации здравоохранения, полупроцентный натрия гипохлорит в числе прочих дезинфицирующих средств рекомендуется использовать «для дезинфекции поверхностей, к которым часто прикасаются персонал или пациенты, на дому или в лечебных учреждениях».