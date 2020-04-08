Карантин в коммуналке: Соседи освящают комнаты от вируса, а коридор стал «зараженной» зоной

Самоизоляцию каждый переживает по-своему. Кто-то – в шикарных квартирах, кто-то – в загородных домах. А кто-то – в тесных «хрущевках» или коммуналках. Среди последних оказалась и я. Со мной – трое моих соседей. Таких, как мы, в Петербурге сотни тысяч человек. Только по официальной статистике в городе 70 тысяч многокомнатных квартир, где живут 230 тысяч семей. Многих из них сейчас волнуют одни и те же вопросы: можно ли соблюдать изоляцию, если на десять человек одна кухня, и как не сойти с ума, постоянно дезинфицируя все подряд.

ОДНА ВОДИТ ГОСТЕЙ, ВТОРАЯ – ЕЗДИТ НА РАБОТУ

Сейчас время непростое для всех. Но в коммуналке оно такое независимо от коронавируса. Долго занимаешь ванную, не выключил свет в кухне, жаришь лук и аромат разносится на всю квартиру, или пропустил свою очередь уборки – повод для волнений найдется всегда. К слову, коммуналка у нас приличная – никто не буянит, люди хорошие. По петербургским меркам – даже скромная: не десятикомнатная с пятью плитами на кухне и видом на исторический центр. Мы живем в спальном районе, и в нашей пятиэтажке только одна подобная квартира. Тем не менее суть одна – уживаться с соседями непросто. Коронавирус же внес в нашу привычную жизнь новые реалии.

За несколько дней коммуналка вся пропиталась хлоркой.Фото: Олег ЗОЛОТО

В первый день объявленного карантина с утра пораньше ко мне постучалась соседка Тамара.

– Эта-то, баба Катя, вчера опять приводила внучку. А говорят, маленькие дети могут быть переносчиками! – испуганно шептала мне Тамара.

Так на общем собрании было решено гостей и родственников пока не водить. Самоизоляция же! Правда, как ее соблюдать в коммуналке, большой вопрос. Муж Тамары совсем растерялся – затаился в комнате и почти не выходил. Сама она продолжала ходить на работу – в продуктовый, ведь они в дни карантина должны быть открыты.

Утром на следующий день я застала саму бабу Катю за мытьем дверных ручек. Присоединилась помочь.

– Тамара ведь на работу ходит! В транспорте ездит. Кто знает, что там подцепит. Я прямо не знаю, как быть, – ругалась баба Катя.

Удивительно слышать это от бабы Кати, ведь обычно она знает все. Особенно – кто, во сколько и куда ушел, что готовил и о чем говорил по телефону.

Вся общая территория быстро превратилась в «зараженную» зону.Фото: Олег ЗОЛОТО

ПРЕЖНИЕ ОБИДЫ РАСТВОРИЛИСЬ В ЗАПАХЕ ХЛОРКИ

Бывают коммуналки такие «густонаселенные», что и не уследишь, с кем вообще живешь. Нам повезло, мы уверены, что никто из наших за границей в последнее время не был. Это снижает наши риски, но не сильно, ведь теперь в городе уже много «контактных» случаев, когда человек заразился, не выезжая за пределы страны.

Поэтому предосторожность не помешает: мы решили протирать ручки и выключатели как можно чаще. И после каждого мытья посуды – обрабатывать раковину в кухне. И вообще протирать хлоркой все, к чему прикасаемся – общий ключ от почты, ручки на плите, кнопки на стиральной машине...

Новый режим начал сбивать меня с толку – постоянная дезинфекция все больше отвлекала от работы (часть сотрудников редакции работает дистанционно. – примеч. авт.). А территория за пределами своей комнаты, несмотря на уборку, стала казаться всем какой-то «зараженной» зоной.

Сейчас время непростое для всех. Но в коммуналке оно такое независимо от коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО

На третий день недоверие друг к другу нарастало – из ванны баба Катя унесла свои полотенца. Следом пропали и другие: не дай бог, твоим воспользуются, а вирус же! Я последовала «тренду» и тоже унесла свои в комнату. В обед баба Катя постучалась ко мне и снова отвлекла от работы:

– Может, я тут со свечкой по коридору пройду от всякого? Ты не против?

– Почему бы и нет, – улыбалась я.

Сомнений не оставалось: свою комнату баба Катя тоже освятила. А после этого помыла полы с хлоркой. Через полчаса с работы пришла Тамара. И тоже бросилась мыть пол – о последней дезинфекции она не знала. Убираться стали вообще все – неистово и бессистемно. Это негласно нас сближало. Постепенно запах хлорки в доме затмил все прежние обиды. Даже ванну можно занимать подольше: гигиена сейчас прежде всего.

А вот социальную дистанцию соблюдать не всегда получается – особенно на кухне. Все готовят завтрак и ужин примерно в одно время. Изолироваться сложнее всех Тамаре – она любительница «зацепить» кого-нибудь разговором на целый час. Откажешь – обидится. Тогда баба Катя объявила режим масок. Вечером мы собрались у плиты уже в повязках. Правда, хватило нас ненадолго – не очень удобно каждый раз натягивать маску, выходя из своей комнаты. Да и надо ли? Столько говорят о том, как правильно мыть руки! А как жить в коммуналке при коронавирусе – не говорят.

Влажная уборка - теперь по новому графику!Фото: Олег ЗОЛОТО

Перед сном громкий телевизор бабы Кати нагнетал новости на всю квартиру. Так что уже с утра мы решили сменить тактику – и не поддаваться панике. Хаотичную уборку распределили по графику на каждый день. И условились почаще проветривать и поменьше пересекаться – а то общих собраний из-за этого самого коронавируса стало слишком много. Сидеть тут всем вместе еще долго. Вирус пройдет, а коммуналки останутся.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Нужно распределить время приема пищи и чаще проветривать»

Владислав ЖЕМЧУГОВ, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям:

– Коммунальные квартиры – это длинные коридоры, много комнат и большое количество людей. И зачастую жильцам очень сложно объединиться. Но каждому нужно обезопасить свою жилье. Конечно, в первую очередь стоит обратить внимание на места общего пользования – кухни, санузлы. Все жильцы должны их обрабатывать, потому что это самые «важные» точки, где все сталкиваются. Хорошо бы распределить очередь по приему пищи и по приготовлению, чтобы на кухне не собиралось много людей. Большое внимание важно уделить проветриванию – это нужно делать часто, по всей квартире. И обрабатывать дезсредствами ручки дверей.