СПбГУПТД запускает колонку публикаций от мировых экспертов в рамках создания университетской «Точки кипения»

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна объявил о планах запустить университетскую «Точку кипения» в начале этого года. Вуз планирует открыть новую площадку для реализации проектов будущего осенью 2020 года. Пока проект находится в стадии концептуального проектирования, но мероприятия по тематике «Наука и искусство» стартуют уже сейчас.

Один из проектов по освещению треков «Точки кипения» от СПбГУПТД пришелся на апрель этого года. Запуск еженедельной колонки от признанных экспертов в области рынка Fashionnet, цифровизации искусства и виртуальной реальности.

Поднимать животрепещущие темы моды и digital, описывать перспективы рынка Fashionnet будет Любовь Джикия, признанный эксперт в мире моды, профессор кафедры дизайна костюма СПбГУПТД, художественный руководитель Международного конкурса молодых дизайнеров «Адмиралтейская Игла», креативный менеджер проекта С3Е (Contents for Cross-Cultural Events) программы приграничного сотрудничества Россия – Юго-Восточная Финляндия, член Союза Художников России, лауреат российских и международных конкурсов, участник более 150 выставок и показов мод в России, Франции, Норвегии, Германии, Англии, Китае, Италии, Японии, Финляндии, Южной Корее и Дании, председатель и член жюри международных конкурсов моды в России, Японии, Венгрии, Италии, Китае.

Говорить о роли дополненной виртуальной реальности в недалеком будущем будет дизайнер, кандидат культурологии, доцент СПбГУПТД, концепт-менеджер проекта Contents for Cross-Cultural Events программы приграничного сотрудничества «Россия - Юго-Восточная Финляндия», автор аналитических обзоров международных дизайн-событий в изданиях «4Room» и «Пригород», спикер «Forum RUSH» и международного форума ArtPlay, автор дизайн-проектов для: SaloneSatell (Милан), проекта «02..2..20 ..» (Московская Неделя Дизайна), «Это дизайн 2011» - Moscow Design Week & Guilio Cappellini (Милан), ICFF ( New York), GreenHouse для Стокгольмской Мебельной Выставки, «Meet My Project» (Париж), PAPP (Париж), Who’s next (Париж), «Адмиралтейская игла» (СПбГУПТД, Санкт-Петербург) Екатерина Прозорова.

Эксперт по AR/VR Екатерина Прозорова. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Блок по актуальной теме «Цифровизации искусства» осветит Анастасия Шульц, арт-директор всероссийского проекта Art Avantpost по организации выставок и мероприятий для художников, всероссийских и международных проектов для кадров для цифровой экономики, всероссийского проекта 2035, проекта STAR Агентства космического туризма, международного проекта «Остров» на Восточном Экономическом Форуме, авторского проекта по презентации российских художников и российского творчества на мировом рынке, педагог композиции и графических материалов в СПБГУПТД, участник выставок организованных Санкт-Петербургским Союзом художников, международных и всероссийских выставок.

Эксперт по цифровизации искусства Анастасия Шульц. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Проект поможет собрать художников, дизайнеров и проектировщиков в единую команду, дать возможность понять роль вовлеченности в любой дизайн-проект лидеров разных школ дизайна на примере команды от СПбГУПТД.