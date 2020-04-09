Группа Uma2rman даст благотворительный онлайн-концерт

Группа Uma2rman представит специальную программу, в которую войдут хиты коллектива и песни из новых альбомов. Музыканты дадут благотворительный онлайн-концерт, организованный Фондом Росконгресс,13 апреля в 19:00. Своим выступлением Владимир и Сергей Кристовские решили помочь пожилым и маломобильным гражданам, попавшим в зону риска из-за распространения коронавируса.

Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть в Яндекс.Эфире, на телеканале О2ТВ, а также на официальных электронных ресурсах Фонда Росконгресс: сайт, YouTube-канал, группа в Facebook.

В ходе концерта посетители электронных ресурсов Фонда смогут присоединиться к акции #МыВместе и пожертвовать средства на организацию помощи пожилым и маломобильным гражданам, попавшим в зону риска из-за распространения коронавируса. Доступны любые виды платежей. Собранные средства будут направлены на необходимую адресную помощь, доставку медикаментов и продуктов

Uma2rman — это проект двух родных братьев Владимира и Сергея Кристовских. Группа появилась на свет в 2004 году. 15 песен, записанных в родном Нижнем Новгороде, были разосланы по крупнейшим фирмам грамзаписи, первые результаты не заставили себя долго ждать. Впервые публика услышала их в конце 2003 года, когда Кристовские на концерте Земфиры в московском клубе «16 тонн» вместе с певицей исполнили свой трек «Прасковья».

Затем лирическая песня «Проститься» стала абсолютным хитом, а группу признали «Лучшим дебютом» на премии MTV Russian Music Awards. Успех коллектива закрепила песня «Ночной дозор», ставшая саундтреком для одноименного блокбастера Тимура Бекмамбетова. Первая пластинка группы «В городе N» разошлась тиражом более 1000000 экземпляров и получила статус платиновой.