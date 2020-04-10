СПбГУПТД провел круглый стол на тему «Цифровизация искусства» в онлайн-формате

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна провел онлайн круглый стол на актуальную и живую сегодня тему «Цифровизация искусства. Проблемы и решения». 8 апреля спикерами мероприятия выступили художник по стеклу, член Союза художников, участник российских и международных выставок с более чем десятилетним стажем творческой деятельности Олеся Горицына. К ней присоединились куратор группы «Арт Аванпост» Фомичева Надежда и организатор международных и всероссийских фестивалей и конкурсов в области искусства, участница выставок современного искусства в США, Нидерландах, Италии Надежда Скидан. Также своим мнением поделилась педагог композиции и графических материалов в СПБГУПТД, арт-директор всероссийского проекта Art Avantpost, выставок и мероприятий для художников, всероссийских и международных проектов для кадров цифровой экономики Анастасия Шульц.

Багет из стекла. Фото: предоставлено СПБГУПТД/Олеся Горицына.

В ходе дискуссии спикеры подняли важный вопрос, как художнику перейти к виртуальному диалогу с аудиторией, как сохранить связь, не потеряв свою уникальность, выяснили, как цифровая среда дополняет традиционную, как художнику важно иметь одно видение работы с фотографом. Особое внимание было уделено теме цифрового портфолио, а также модным веяниям в искусстве и надеждам художников привлечь искушенную публику. Отдельной темой был выделен блок вопросов о необходимости коллабораций, ведь правильно построенная команда позволяет не просто сохранить первоначальный замысел и настроение работы, но и открыть художника гораздо более широкой аудитории. Спикеры сошлись во мнении, что куда важнее, чтобы результат оцифровки передавали ощущение, которое вкладывал в работу художник, нежели то, насколько точно переданы нюансы произведения. Основной тезис встречи прозвучал в начале мероприятия: «если тебя нет в сети – значит тебя нет».

Встреча прошла в рамках создания СПбГУПТД университетской «Точки кипения», о чем вуз объявил в начале этого года. Онлайн круглый стол открыл цикл мероприятий, посвященных теме цифровизации искусства, целью которых является определение новых форматов и носителей в искусстве, наиболее эффективных методов оцифровки данных, привлечение внимания художников к необходимости объединения в команды и поиск новых возможностей и новых рынков.