«Дите блудницы, вирус гадкий, отвратительный»: В Карелии создали заговор против коронавируса на местном языке
Хайп на «горячей» теме или желание привлечь внимание к родной культуре, но так или иначе, а в Карелии создали заговор против коронавируса на карельском языке. И сейчас этот видеоролик, опубликованный в интернете всего сутки с небольшим назад, стремительно набирает популярность. Есть в нем нечто загадочное и завораживающее.
- Заговор подготовила Мария Кундозерова, В основе - заговорные тексты, записанные в 1970-1980-х годах от карелов Лоухского района, - говорится в описании видео на канале популяризатора и учителя карельского языка Натальи Воробей.
Сама Наталья, которая является журналистом и преподавателем карельского языка, и зачитала заговор от коронавируса на камеру. Повторить его смогут лишь люди, хорошо знающие карельский. А таких, в последнее время, увы, все меньше.Поэтому приведем русский вариант текста:
- Корона, дите блудницы, Вирус гадкий, отвратительный, Не был ты ни великим, ни маленьким,
И красивым ты тоже не был: Лето ты пролежал в лошадиной моче, Зиму – под навозом кобылицы.
Не приставай к моим ногтям, Не цепляйся к моим ладоням, Приставай к холодным камням,
Цепляйся к вербам у воды. Ступай, вирус, в лошадиное лоно, Проваливай, коронушка, к черту.
Господи, благослови, Господи, благослови, Господи, благослови.
Автор произведения - Мария Кундозерова - исследователь карельского фольклора и научный сотрудник Сектор фольклористики и литературоведения Института языка, литературы и истории Карельского Научного центра Российской академии наук. И заговор появился не на пустом месте.
Конечно, вряд ли сами его создатели и популяризаторы верят, что коронавирус отступит благодаря древним заклинаниям, но пока в республике всего двое заболевших и ни одного смертельного случая.
Заговор против коронавируса на карельском языке.Видео: Наталья Воробей / youtube.com/Natto Varpuni
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ИСТОЧНИК KP.RU
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