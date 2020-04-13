2020-04-13T10:34:22+03:00
Звезды

Холостяк Антон Криворотов устроил Чуме Вечеринке романтик и подарил большой грузовик цветов

На шоу «Холостяк» состоялось одно из самых долгожданных свиданий сезона
Полина ШАНДРАК
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Чума Вечеринка провела самое красочное свидание с холостяком Антоном Криворотовым / Фото: скрин шоу "Холостяк"Чума Вечеринка провела самое красочное свидание с холостяком Антоном Криворотовым / Фото: скрин шоу "Холостяк"
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Одно из самых захватывающих шоу страны «Холостяк» продолжает удивлять и приковывать к экранам телезрителей. На этот раз главной героиней выпуска стала самая яркая и неординарная Вика Чуманова (Чума Вечеринка). Завидный жених пригласил ее на индивидуальное романтическое свидание. Да не просто погулять по городу или поужинать в ресторане, а привез ее в цветочную оранжерею.

- Это все тебе, - сказал завидный жених Криворотов Чуме, которой ни разу не дарили цветов. Петербурженка была поражена. Скрывать свои эмоции Вика не могла: она разводила руки и поднимала их вверх, улыбалась, восторгалась окружающей ее красотой. Зрители увидели совершенно другую Чуму: из «своего пацана» с вечными шуточками она превратилась в обаятельную и милую даму.

Затем парочка уединилась за столиком, чтобы не просто пообедать, а отведать блюда из цветов. Во время трапезы Вика разоткровенничалась. Она рассказала дантисту о своей нелегкой судьбе: как в 4 года потеряла отца, а в 18 лет – маму. Поэтому роднее двух сестер у нее никого нет.

Иммунитет в виде красной розы Вечеринка в конце романтика так и не получила. Но Криворотов удивил ее иначе: подарил Чуме грузовик наполненный цветами. Остальные претендентки за сердце холостяка искренне обрадовались за Чуму. Но отсутствие тотемного цветка заметили. И, возможно, даже каждая где-то в глубине душе этому порадовалась.

Никто из четырех девушек его не получил и после группового свидания. И по итогу на церемонию ни одна из участниц не пришла с розой.

Самое интересное началось, когда появился ведущий. Он объявил, что покинуть проект предстоит не одной, а троим претенденткам. Такого исхода не ожидал никто. Все замерли, в прямом смысле этого слова, ожидая решения холостяка. И надо же, Чума стала первой, кто получил прекрасный цветок. А значит и право бороться за сердце холостяка дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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