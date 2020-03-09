Петербурженки Вика Чума и Милана Тюльпанова с обворожительным успехом продолжают борьбу в «Холостяке»

На телеканале ТНТ продолжается седьмой сезон самого романтического шоу страны «Холостяк». В новой серии 16 красавиц наконец-то прибыли вместе со стоматологом Антоном Криворотовым в солнечную Португалию. Там они заселились в роскошный особняк и томительно ожидали, как же пройдут первые дни один на один с завидным женихом. На этот раз для петербурженок все обошлось без слез. Хотя видно, что до настоящей любви юной Вике Чуме, никогда не состоявшей в отношениях, и Милане Тюльпановой, уколовшейся на браке с футболистом Александром Кержаковым, еще далеко.

ПЕРВАЯ РЕВНОСТЬ

Претендентки на сердце жениха умудрились устроить перепалки даже во время заселения в комнаты. Всем девушкам хотелось получить апартаменты пороскошнее: с хорошим видом и джакузи. Полина Гренц, знакомая многим по сериалу «Физрук» даже сравнила переполох с курятником. Затем Антон пригласил девушек на вечеринку, чтобы поговорить с дамами в неофициальной раскованной обстановке.

На вечеринке никто толком не расслабился из-за приступов ревности. Фото: vk.com/holostjak_tnt

- Музыкой и танцами люди могут показать свой характер. Я увижу то, что девочки не выразят словами, - аргументировал свой выбор холостяк.

Но о танцах все мигом забыли, когда жених уединился с участницей шоу Олесей Романо, недовольной, что на нее не обращают внимание. Забегая вперед, в конце выпуска Антон попрощался с эгоисткой навсегда. Тем не менее, многие участницы за кадром поддержали девушку, выразив мнение, что это Антон должен их добиваться, а не они его. В это время выяснилось главное – холостяк все же не был в близких отношениях с бойкой моделью Лизой Адаменко. Они виделись максимум 6 раз. Но ревность претенденток на единственного мужчину не утихала, поскольку он то и дело подходил к новым девушкам и заигрывал с ними.

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

Тем временем петербурженки делали то, что и нужно: вели себя естественно, заводили знакомства с конкурентками и не играли на публику, чтобы Антон их заприметил. Вика и Милана поступили как настоящие леди, когда успокаивали Лизу, получившую нервный срыв из-за переживаний. Но каков же был сюрприз, когда жених пригласил на свидание скромную кубинку Барбару Соланс, которая, как оказывается, 5 лет прожила в Северной столице России.

На первое свидание Антон пригласил кубинку Барбару, которая прожила в Петербурге около 5 лет. Фото: vk.com/holostjak_tnt

- Конечно, я бы очень хотела пойти вместо Барбары, так как до сих пор слишком мало общалась с Антоном, - сетовала Милана.

Чума Вечеринка, в отличие от землячки, традиционно отшутилась и осталась на позитиве. Между тем, у холостяка с Барбарой до поцелуя не дошло, хотя он очень этого желал. Кубинка решила не торопить события. Вместо этого они беззаботно прогулялись по Лиссабону. Барбара призналась, что счастливо жила со своим мужем в Санкт-Петербурге, но о детях и других перспективах он не задумывался, предпочитая часто выпивать. Все закончилось шантажом и разводом.

ПЕРВЫЙ СКАНДАЛ

Несколько девочек решили разыграть Алишу Азаматову, которая уже несколько дней не высыпалась и не могла прийти в себя из-за новой обстановки и стресса. Они подсунули ей книгу с якобы письмом от Антона, в котором было много интимных признаний. Впоследствии из-за этого у девушки случился психоз.

- Мало в этом смешного. Потому что человек уже не контролирует себя, не отдает ответственность поступкам, - отметила Милана Тюльпанова.

- Я правда виню девочек в этом розыгрыше. Да, Алиша чувствительная и странная, но нельзя перегибать палку, - согласилась Вика Чума.

ПЕРВЫЕ УТРАТЫ

Церемония роз слегка разозлила жениха. Он поговорил с теряющей рассудок Алишей и пообещал разобраться с виновниками ее состояния. Но мужчина решил от греха подальше отправить домой нездоровую девушку. Также жених попрощался с еще двумя участницами, которые участвовали в другом сезоне шоу, борясь за сердце Тимура Батрутдинова.

В этот раз жених должен был попрощаться тремя претендентками на его сердце. Фото: vk.com/holostjak_tnt

Таким образом, петербурженки успешно и ненавязчиво продолжают бороться за победу в шоу. Тем более, что дальше будет явно интереснее, ведь красавец-стоматолог пригласил Вику Чуму на следующее свидание. Она вместе с тремя другими девушками опробует себя в серфинге. Судя по публикациям Чумы Вечеринки в Instagram, блогер сохраняет хорошие отношения со многими участницами проекта, вспоминая с ностальгией проведенное время в шоу.