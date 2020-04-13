2020-04-13T18:22:27+03:00
Новости компаний

МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам

До конца мая абоненты смогут бесплатно пользоваться мессенджерами, сервисами доставки и обучающими ресурсами
Маргарита РЕПИНА
Поделиться:
Абоненты получили бесплатный доступ к популярным ресурсам.Абоненты получили бесплатный доступ к популярным ресурсам.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Компания МегаФон для своих абонентов открыла безлимитный доступ к самым актуальным ресурсам. Оставаясь дома, пользователи могут не ограничивать общение с друзьями и близкими в популярных мессенджерах и пользоваться необходимыми услугами, не расходуя трафик.

Подключив опцию, можно бесплатно пользоваться сервисами, особенно востребованными сейчас, когда все вынуждены соблюдать режим самоизоляции и находиться дома, – мессенджерами, электронной почтой, сервисами доставки еды, образовательными порталами и информационными ресурсами. Трафик на эти ресурсы у всех, подключивших опцию, тарифицироваться не будет.

Абоненты получают безлимитный доступ к мессенджерам WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook Messenger, ТамТам, Snapchat, Skype, сервисам электронной почты Gmail, Яндекс.Почта, Почта Mail.ru.

Бесплатно можно пользоваться сервисами доставки еды Delivery Club, Яндекс.Еда, Сбермаркет, делать покупки на сайтах Аптека.ру, Все аптеки, Здравсити, а также получать онлайн-консультации врачей на ресурсе «Доктор рядом».

Для тех, кто предпочитает проводить время с пользой, доступен безлимитный доступ на ресурсы «Интерактивный Яндекс.Учебник», «Открытое образование», сервис изучения английского языка Skyeng.

Кроме того, абоненты МегаФона получают безлимитный доступ к ресурсам МегаФон ТВ и сервисам МегаФон Книги и МегаФон Пресса. Самые популярные пакеты фильмов и сериалов, в том числе детский контент, а также более 100 тысяч книг из каталога и 70 периодических изданий сейчас доступны всем бесплатно.

Подключить опцию можно в приложении МегаФона или на странице акции на сайте. Там же можно найти полный список доступных ресурсов. Бесплатный доступ будет действовать до 31 мая 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Троица копателей нашла артиллерийский снаряд в Приморском районе
Ежемесячные выплаты детям из многодетных семей в Санкт-Петербурге начнутся с 1 июня 2020 года
Пациент с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Санкт-Петербурге
Детское отделение онкологического центра Санкт-Петербурга закрыли из-за коронавируса
В Санкт-Петербург вылетел самолет из Испании
Петербуржец пытался зарезать сына своей сожительницы
Работники ЖКХ спели антикоронавирусный гимн
Профессор СПбГУ объяснил причины тяжелого протекания коронавируса
Из-за роста пассажиропотока на линию выпустят больше 40 автобусов
Петербуржцев призвали присоединиться к волонтерам, помогающим пожилым людям во время самоизоляции
Движение автобусов увеличат в Ленинградской области
В Петербурге защитили от вирусов здание Адмиралтейства
Памятник маршалу Коневу, снесенный в Чехии, могут установить в Купчино
Из-за коронавируса фестиваль SPbTransportFest перенесли на следующий год
Парень убил мужчину, заступившись за свою мать
Из-за коронавируса в Ленобласти критически не хватает крови для переливаний
В Купчино муж бросил 16-килограммовую гирю на капот машины бывшей жены