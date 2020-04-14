2020-04-14T14:02:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 14 апреля 2020 года: заболел еще 121 человек

За минувшие сутки в Петербурге изменилась статистика по новым случаям коронавируса, общее число заболевших составило 799 человек
Петр КИБЕР
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Оперативный штаб привел новые данные по заболевшим на 14 апреля.Оперативный штаб привел новые данные по заболевшим на 14 апреля.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Всероссийский Оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции привел свежие данные по числу заболевших за минувшие сутки. Так, по состоянию на 14 апреля 2020 года в Санкт-Петербурге зафиксирован 121 новый случай коронавирусной инфекции. Это второй такой же показатель подряд. Общее число подтвержденных диагнозов с начала пандемии составляет 799 человек.

- За прошедшие сутки в России подтверждено еще 2774 новых случая коронавирусной инфекции. На первом месте по количеству заболевших находится Москва - 1480 человек. Далее идут Московская область - 460 и Санкт-Петербург - 121 пациент, - сообщает Оперштаб.

Общее число россиян, зараженных коронавирусной инфекцией, достигло отметки в 21 102 человека. Среди регионов в не самом приятном списке лидирует Москва - 13 002 человека, 2315 пациентов зарегистрированы в Подмосковье.

Санкт-Петербург занимает третье место с общим числом в 799 больных коронавирусной инфекцией. Второй день подряд регистрируется рекордное количество новых заболевших коронавирусом - 121. По выздоровевшим (78) и умершим (5) статистика остается прежней.

При этом в Ленинградской области отмечен резкий рост числа заболевших. На утро 14 апреля отмечено сразу 35 новых случаев коронавируса. Всего в регионе 190 пациентов с инфекцией COVID-19. Пятеро из них выздоровели. Смертей не отмечено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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